الأوكرانية كوفالتشوك مدربة لـ«الجمباز الإيقاعي»

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تعاقد اتحاد الجمباز رسمياً مع المدربة الأوكرانية ايرينا كوفالتشوك التي ستتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني للجمباز الايقاعي للفتيات خلال الفترة المقبلة.

وجرت مراسم توقيع عقد المدربة ايرينا في مقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية، مساء الأول من أمس، ووقع عليه من جانب الاتحاد رئيس مجلس الادارة فهد الصولة بحضور أمين سر الاتحاد عبداللطيف مراد وأمين الصندوق عايد السهو وأعضاء اللجنة النسائية في الاتحاد.

من جانب آخر، وافق مجلس ادارة الاتحاد خلال اجتماعه الأخير على ترخيص أكاديمية أكرو رسمياً، فيما حدد الاتحاد يوم 20 ديسمبر الحالي موعداً للبدء في تسجيل لاعبي ولاعبات الأكاديميات الخاصة المرخصة بشكل رسمي من قبل الاتحاد، على أن يتم خلال الأيام المقبلة اختيار لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الايقاعي من الأسماء المسجلة في كشوفات الاتحاد فقط.

كما وافق مجلس الادارة على تغيير مسمى المدرب الوطني محمد عبدالرسول الى المدير الفني في الاتحاد. وعبر مجلس ادارة الاتحاد عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمدربة الأوكرانية في مهمتها الجديدة، مؤكداً أن اختياره لايرينا كوفالتشوك جاء عقب دراسة سيرتها الذاتية بامعان، فيما ذكر الاتحاد أن ايرينا تمتلك سيرة رياضية وفنية مميزة فهي حاصلة على شهادة ماجستير في الرياضة الدولية، وفائزة بالميدالية الذهبية 3 مرات في كأس العالم للجمباز الايقاعي، فيما نالت الميدالية الفضية في بطولة العالم للعبة، وحائزة على الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات العالمية.

وأفاد الاتحاد بأن مسيرة ايرينا مليئة بالألقاب فهي البطلة المطلقة في الجمباز الايقاعي في أوكرانيا، وبطلة في عدة مسابقات دولية وأوروبية فضلاً عن بطولة الجائزة الكبرى.

وايرينا كوفالتشوك عضو سابق في الفريق الوطني الأوكراني للجمباز الايقاعي وهي مدربة ورياضية ذات شهرة واسعة، بعد أن نشرت تجربتها المهنية الرائعة في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات العشر الماضية. وكانت ايرينا كوفالتشوك انضمت الى فريق مدربي النخبة في مدرسة دبي الأولمبية للشباب في العام 2017، حيث قادت المجموعات الدولية والوطنية للاعبي الجمباز المتميزين.

