الفهد: تهانينا للدوحة والرياض.. الحل متوافر دائماً في آسيا

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أعرب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد عن أمله بأن تكون الأهداف قد تحققت في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس أول من أمس في العاصمة العمانية مسقط. ومنحت الجمعية العمومية العاصمة القطرية الدوحة استضافة دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية في تاريخها بعد 2006، عقب فوزها باستضافة نسخة 2030 لحصولها على العدد الأكبر من الأصوات، وذهبت نسخة 2034 الى العاصمة السعودية الرياض بناء على اقتراح وافق عليه ممثلو الجمعية العمومية بأن تستضيف المدينة التي تحتل المركز الثاني في التصويت النسخة التالية. وقال الفهد ملخصا ما حصل في الجمعية العمومية: «آمل أن نكون حققنا أهدافنا». وتابع: «أنا سعيد جدا بالتضامن والوحدة. تهانينا للدوحة 2030، تهانينا للرياض 2034. الوحدة، التضامن والحل متوفر دائماً في آسيا. وعلى الرغم من قيود السفر والبروتوكولات الصحية المعمول بها بسبب جائحة فيروس كورونا، فان الشيخ أحمد قال ان الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي لا تزال قادرة على جذب جميع الشركاء. بدوره، أشاد رئيس اللجنة الاولمبية العمانية خالد البوسعيدي بقيادة الشيخ أحمد الفهد للجمعية العمومية وتعامله الذكي مع عملية التصويت. وكان الشيخ أحمد دعا الجمعية العمومية الى الموافقة على اقتراحه بمنح استضافة الالعاب الاسيوية عام 2034 الى المدينة التي تحتل المركز الثاني في التصويت. وقال البوسعيدي: «كانت نتيجة ممتازة، انه وضع رابح للبلدين. انه يوم سعيد لجميع عشاق الرياضة في المنطقة». وتابع: «كانت نتيجة منح الرياض استضافة دورة الالعاب الاسيوية 2034 ممتازة. يجب أن نكون شاكرين للقيادة الحكيمة للشيخ أحمد وتوجيهاته. كانت قيادة هائلة».

