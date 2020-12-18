عبدالرحمن المطيري لموظفي الإعلام: «عساكم عالقوة»

إضاءات

شدد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على أهمية افساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للقيام بأدوار تدعم مسيرة الاعلام الكويتي واعطائهم الفرصة لان يكونوا ضمن عجلة المسيرة الاعلامية المتميزة التي تسير عليها منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الى قطاعات الاعلام مثل التلفزيون والاذاعة والهندسة والتقى خلالها العديد من مديري الادارات والعاملين في تلك القطاعات واطلع على سير العمل والوقوف على الية العمل والاستماع لملاحظاتهم ومطالبتهم بالمزيد من الجهد والنشاط ورافقه خلال الجولة وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي.

قطاع التلفزيون

بدأ جولته بزيارة الى مبنى التلفزيون ورافقه الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي واطلع خلالها على سير العمل في الاستديوهات ضمن القنوات التلفزيونية والوقوف على متطلبات العاملين والسعي الى التقدم في ظل المنافسة بين القنوات فيما يقدمونه من اعمال وبرامج وان يحافظ تلفزيون الكويت على توهجه وتميزه فيما يقدمه من برامج تناسب جميع الاعمار من العائلة والشباب.

قطاع الأخبار

وبعدها كانت له جولة في قطاع الاخبار والبرامج السياسية برفقة وكيلها عادل العازمي وتوجه الى «استديو الاخبار» كما كانت هناك جولة الى اقسام الاستديو كما تواصل مع مع الموظفين العاملين وشكرهم على الانجاز وتحقيقه على ارض الواقع وان هذا الامر لم يتحقق الا بجهودهم وعملهم المتفاني وتوفير الامكانات كافة عبر الوسائل والتقنيات الحديثة خاصة ان «استديو الاخبار» يعتبر نقلة نوعية في عالم الاخبار واضافة متميزة لبث التلفزيون الكويتي.

قطاع الإذاعة

وقام ايضا بزيارة الى مبنى الاذاعة ورافقه مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي وتفقد سير العمل في الاستديوهات الاذاعية وحرص على التواجد خلال البث الاذاعي للبرامج التي تتبع المحطات المختلفة وشكرهم على تفانيهم في العمل ووعد بتذليل العقبات امام العمل وطالبهم بالعمل المتواصل والنجاح من خلال مايقدمونه الى المستمعين كما طالب العاملين ان «يبدعوا» في عملهم وينهضوا في مجال البرامج الاذاعية وقد اشاد ايضا بما تقوم به اذاعة الكويت من برامج وتغطيات للعديد من الفعاليات المتنوعة.

وفي ختام الجولة قام بشكر القيادات والمسؤولين والعاملين على مايبذلونه من جهد مضاعف واستشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وقال لهم «عساكم عالقوة».

