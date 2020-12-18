العبدالجليل: نصر ثقافي وحضاري جديد للكويت لاعتماد «السدو» تراثاً عالمياً

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هنأ أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل القيادة السياسية والحكومة الرشيدة والأسرة الثقافية والحرفية الكويتية على النجاح والانجاز الكبير واللافت بادراج ملف «السدو» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية. وفوز دولة الكويت المستحق جاء فيما توصلت اليه اللجنة المختصة في اجتماعها الـ 15 لحماية التراث الثقافي غير المادي للبشرية وذلك برعاية واشراف منظمة اليونسكو.

وأوضح العبدالجليل الدور البارز والكبير للفريق العامل في انجاز هذا النصر الثقافي والحضاري من خلال ما قام به وفد دولة الكويت كل من السفير د. آدم عبدالله الملا – مندوب دولة الكويت الدائم لدى اليونسكو، وممثلة دولة الكويت في اتفاقية التراث الثقافي غير المادي الشيخة فرح علي الصباح – رئيس قسم المكتبة الأثرية والتراثية ورئيس فريق التراث الثقافي غير المادي من ادارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والدور الفاعل لادارة الآثار والمتاحف بالمجلس في اعداد ملف «االسدو» بالمشاركة مع بيت السدو، ومجموعة النساجات والحرفيين والمهتمين الذين كان لهم الدور البارز في اعادة احياء هذه الحرفة التراثية لتصبح ثاني ملف ثقافي لدولة الكويت، حيث سبق أن أدرجت ملف النخلة في العام 2019.

وأضاف بأن من أهم أسباب نجاح هذا الملف هو مشاركة دولة الكويت في العديد من الورش التعليمية والتدريبية، والتي أدت الى بناء قدرات القائمين على اعداد الملفات.

وتأتي حياكة السدو واحدة من الفنون الحرفية التقليدية الابداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية منذ القدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وأصبحت أحد أهم أوجه وصور التراث الانساني في بتصاميمها المختلفة وزخارفها وألوانها.

وختم العبدالجليل بأن هذا الفوز الكبير يُميَّز الكويت في احياء والمحافظة على تراث الماضي واصالته في نسيج السدو بالبادية والعناية به من خلال تخصيص المكان والموارد والبشر والدعم لهذا المشروع التراثي المستدام، ولدى المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب ملفات مفتوحة لدى اليونسكو منها ملف الخط العربي الذي قُدم هذا العام وملفات أخرى للتراث اللامادي مثل تاريخ الديوانية في الكويت وحاضرها ومستقبلها، وملف النقش علي المعادن وملف فنون البحر الموسيقية، وهناك ملفات أخرى في التراث المادي نعمل على استكمال ملفاتها مثل آثار فيلكا، وبعض المباني التاريخية والتراثية.

