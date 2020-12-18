الكويت ضمن الأعلى عربياً في «التنمية البشرية»

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دبي - (CNN): أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر التنمية البشرية السنوي والذي يقيس تقدم الدول حسب تنميتها البشرية بدلاً من الاعتماد على النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية. وشمل تقرير العام 2020، 189 دولة، من بينها 20 دولة عربية.

وصنف التقرير هذا العام 6 دول عربية في خانة التنمية البشرية المرتفعة جداً، على رأسها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ30 على القائمة العالمية، تبعتها السعودية في المركز الــ40 عالمياً، والبحرين في المركز الـ42 عالمياً، وقطر في المركز الـ45 عالمياً، وعمان في المركز الـ60 عالمياً، والكويت في المركز الـ64 عالمياً.

وتضمنت قائمة الدول العربية التي حققت تنمية بشرية عالية «كلا من الجزائر (المركز 91) و لبنان ( المركز 92) و تونس ( المركز 95) والاردن ( المركز 102) وفلسطين (المركز 115) ومصر ( المركز 116)، اما الدول التي حققت تنمية بشرية متوسطة فجاءت المغرب في المقدمة ( المركز 121) والعراق ( المركز 123) وسوريا( المركز 151) وجزر القمر ( المركز 156) .

وبالنسبة للدول التي حققت تنمية بشرية منخفضة فهي موريتانيا ( المركز 157 ) وجيبوتي ( المركز 166) والسودان (المركز 170). وتصدرت النرويج المؤشر كالدولة ذات التنمية البشرية الأكثر ارتفاعاً عالمياً، تليها أيرلندا في المركز الثاني، ومن ثم سويسرا في المركز الثالث.

