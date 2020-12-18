«كيبك» وقَّعت عقد خدمات بمنطقة الزور بـ 32.5 مليون دينار

مال وأعمال

وقعت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عقد خدمات التشغيل والصيانة لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة الزور بقيمة 32?5 مليون دينار (نحو 106 ملايين دولار).

وقالت (كيبك) في بيان لـ (كونا) إن العقد تم توقيعه مع الشركة اليونانية المشغلة لشبكة الغاز الطبيعي (DESFA) لمدة ست سنوات.

وأضافت أن الشركة اليونانية تمتلك خبرة واسعة في مجال استيراد وتبخير الغاز الطبيعي المسال وهي إحدى الأذرع لأكبر الشركات الأوربية في مجال صناعة واستيراد الغاز الطبيعي المسال (SNAM) الإيطالية و(ENAGAS) الإسبانية و(FLUXYS) البلجيكية وتمتد خبرات تلك الشركات لما يناهز 50 عاما في هذه الصناعة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ (لكيبك) حاتم العوضي قوله إن هذا العقد يعتبر أحد العقود المهمة للشركة الذي تم إنجازه بتضافر الجهود الكبيرة المبذولة من مجموعة عمليات الغاز المسال والمجموعة التجارية في (كيبك) وبسواعد كويتية واعدة. وأوضح العوضي أن المشروع المزمع تشغيله العام المقبل يعد الأول من نوعه على مستوى الكويت وسيحقق أعلى مستويات التميز التشغيلي الآمن لمنشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال وهي الفريدة من نوعها وحجمها ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع. وذكر أن هذا العقد يتيح تبادل الخبرات مع أعرق الشركات العالمية في هذا المجال مبينا أنه تمت ترسية المناقصة على الشركة اليونانية في ضوء سجلها العالمي الحافل بالخبرة والتميز في مجال التشغيل الآمن لمنشآتها المماثلة وتميزها فيمجال قطاع الطاقة. وأعرب عن التطلع لبناء علاقة طويلة الأمد مع الشركة اليونانية مؤكدا ثقته في أن (كيبك) والشركة اليونانية ستتمكنان من بناء فريق متكامل لإدارة وتطوير مرفق الشركة.

وأفاد بأن مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال ستسمح باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا متوقعا أن يمد محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية بالوقود الكافي والنظيف وقليل الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئية. وتوقع أن يبدأ العمل في تشغيل المشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2021/2022 ويعتبر من المشاريع الحيوية والتنموية لدولة الكويت. ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمنشأة تبلغ 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية أي ما يكافئ استهلاك 540 ألف برميل من النفط الخام يوميا لإنتاج نفس القدر من الطاقة. وقال العوضي إن المنشأة تحتوي على رصيفين معدين لاستقبال أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال حجما في العالم كما تضم ثمانية خزانات سعة الخزان الواحد 225 ألف متر مكعب و14 وحدة تبخير الغاز وغيرها من المرافق اللازمة للتشغيل والتي تصنف بالأحدث في نظم التشغيل الآلي والأضخم في العالم من ناحية الإنشاء من مرحلة واحدة.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في (كيبك) محمود ابل إن أحد أهم بنود العقد هو توظيف وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الكويتية بالعقد وصولا إلى نسبة 60 في المئة مستقبلا من العمالة اللازمة للتشغيل والصيانة لهذه المنشأة الحيوية.

