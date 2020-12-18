المنتدى الاقتصادي العالمي: حان وقت التعافي

مال وأعمال

لا يزال الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثته أزمة كوفيد-19وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية العميقة يغيّم على العالم بعد مرور عام تقريباً على بدء الجائحة. وعلى الرغم من عدم ولوج أي دولة سالمة من هذه الأزمة، إلا أن الإصدار الخاص لتقرير التنافسية لهذا العام يجد بأن بعض الميزات، بما في ذلك الاقتصادات الرقمية المتقدمة والمهارات الرقمية وشبكات الأمان الاجتماعي القوية والخبرة السابقة في التعامل مع الأوبئة، قد ساعدت الحكومات على إدارة تأثير الجائحة بشكل أفضل على اقتصاداتها وشعوبها.

في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي، فإن الوقت قد حان للدول لتوسع تركيزها من مبدأ التعافي والعودة، إلى النمو.

يحدد الإصدار الخاص من التقرير أيضاً أولويات التعافي والإنعاش، ويقيِّم أهم الخصائص التي ساعدت الدول على إدارة الجائحة، ويوفر تحليلاً عن الدول الأكثر استعداداً لتحول اقتصادي يتضمن أنظمة تعمل على أساس الجمع بين الإنتاجية، والأفراد، والكوكب.

قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لطالما شجع المنتدى الاقتصادي العالمي صناع السياسات على توسيع نطاق تركيزهم بما يتجاوز النمو قصير الأمد إلى الازدهار طويل الأمد. يوضح هذا التقرير الأولويات لتغدو الاقتصادات أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية في الفترة التي نخرج فيها من أزمة الجائحة. وبكل بساطة، لا يمكن لمخاطر تحويل أنظمتنا الاقتصادية أن تكون أكبر».

أخذاً بعين الاعتبار الأحداث والتطورات غير الاعتيادية التي شهدها عام 2020 والجهود العالمية الموحدة المطلوبة لمعالجة الأزمة الصحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، فقد تم وقف تصنيفات مؤشر التنافسية العالمية المعتادة لهذا العام. إلا أنها ستعود في عام 2021، لتقدم التصنيفات المعيارية المعتادة، وليساعد التقرير في تحديث الأطر التوجيهية للنمو الاقتصادي المستقبلي.

القدرة التنافسية

على الرغم من عدم ولوج أي دولة سالمة من هذه الأزمة، إلا أن تقرير هذا العام يجد بأن بعض الميزات قد ساعدت الحكومات على إدارة تأثير الجائحة بشكل أفضل على اقتصاداتها وشعوبها:

? كون التباعد الاجتماعي من بين أكثر الطرق فعالية في مواجهة الفيروس، كانت الدول ذات الاقتصادات الرقمية المتقدمة والمهارات الرقمية أكثر نجاحاً في الحفاظ على عمل اقتصاداتها في الوقت الذي عمل فيه مواطنوها من المنازل. وكان أداء كلّ من هولندا ونيوزيلندا وسويسرا وإستونيا والولايات المتحدة جيداً في هذا الإجراء.

? حققت الدول التي تمكنت من التخطيط بنجاح وإدماج السياسات الصحية والمالية والاجتماعية نجاحاً نسبياً أكثر في التخفيف من آثار الجائحة، بما في ذلك سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا والإمارات العربية المتحدة.

? تُظهر الأدلة بأن الدول ذات الخبرة السابقة في التعامل مع أوبئة فيروس كورونا (مثل سارس) لديها بروتوكولات وأنظمة تكنولوجية أفضل (مثل كوريا وسنغافورة) وتمكنت من احتواء الوباء بشكل أفضل نسبياً من غيرها.

وقالت سعدية زهيدي، رئيسة قسم المجتمع والاقتصاد، والمديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي: «في هذه الفترة التي يسودها شيء من عدم اليقين العميق، تسببت الأزمة الصحية والانكماش الاقتصادي في إعادة التفكير بشكل أساسي في النمو وعلاقته بالنتائج على الشعوب، وكوكب الأرض».

وأضافت: «لدى صناع السياسات فرصة رائعة لاغتنام هذه الظروف وتشكيل أنظمة اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية في الوقت الذي يعملون فيه على تنمية الرخاء المشترك والاستدامة البيئية».

