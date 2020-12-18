حكم لصالح شركتين تابعتين لـ «المزايا»

مال وأعمال

أعلنت شركة المزايا القابضة، عن صدور حكم أولي لصالح شركتين تابعتين للمجموعة في دعوى مطالبة قضائية أمام محاكم إمارة دبي ضد بعض المستثمرين. وقالت «المزايا» في بيان للبورصة، إن الحكم في الدعوى القضائية صدر لصالح شركتي «المزايا الإماراتية للتطوير العقاري» و«المزايا العقارية منطقة حرة» ضد شركة «غرناطة هولدينجز ليمتد» وآخرين.

وأوضحت أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الرابعة - شركة مجموعة أسس المتحدة العقارية (مساهمة مقفل) وسابقاً شركة أثير للتطوير العقاري - وذلك لرفعها على غير ذي صفة. وألزم حكم أول درجة المدعى عليها الخامسة بأن تؤدي للمدعيتين مبلغ 6.36 ملايين درهم إماراتي (1.73 مليون دولار) عن المترصد في ذمتها من حساب المشروع R022 حتى تاريخ 13 مايو 2020 والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

كما ألزم الحكم المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعيتين مبلغ 7.14 ملايين درهم (1.94 مليون دولار) عن المترصد في ذمته من حساب المشروع R081 حتى تاريخ 13 مايو 2020 والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. كذلك ألزم الحكم المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعيتين مبلغ 6.28 ملايين درهم (1.71 مليون دولار) من المترصد في ذمتها من حساب المشروع R082 حتى تاريخ 13 مايو 2020 والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. ورفض الحكم ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المحكمة المدعى عليهم الأولى والثاني والخامس بالرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت «المزايا» أنه جارِ استئناف الحكم السابق من قبل الشركات التابعة، وأنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.

