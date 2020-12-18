قرصان هولندي اخترق حساب ترامب على «تويتر»

عربيات ودوليات

امستردام- الوكالات: اعلنت سلطات التحقيق الهولندية أن قرصانا إلكترونيا مختصا في شؤون الأمن السيبراني تمكن من الولوج إلى حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على موقع تويتر من خلال تخمين كلمة المرور الخاصة به «MAGA2020!».

لكن السلطات الهولندية قررت عدم معاقبة فيكتور جيفيرز، مرجعين الأمر إلى أن أفعاله جاءت «بدافع أخلاقي». ونشر جيفيرز ما قال إنها صور لحساب ترامب في 22 أكتوبر الذي «اخترقه» خلال المراحل الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الأميركية لكن في ذلك الوقت نفى البيت الأبيض أن يكون الحساب قد اخُترق وقال موقع تويتر إنه ليس لديه دليل على ذلك. وقال «تويتر»: لم نر أي دليل يدعم هذا الادعاء، بما في ذلك ما نشر في هولندا. لقد نفذنا بشكل استباقي إجراءات تأمين الحساب لمجموعة معينة من حسابات تويتر البارزة والمتعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الفيدرالية للحكومة».

