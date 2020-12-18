السجن 22 عاماً لفضل شاكر.. وقضية «المرفأ» تنفجر مجدداً

عربيات ودوليات

استولى الشأن القضائي على اهتمامات صحف بيروت الخميس حيث انشغلت العناوين بقضيتي المغني اللبناني فضل شاكر والاحكام القاسية بحقه اضافة الى رفض وزيرين الحضوع للاستجواب القضائي في ملف انفجار بيروت.

وعاقب القضاء العسكري اللبناني المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة «لصلته بأعمال إرهابية ودعمه مجموعة مسلحة». ونقلت وسائل اعلام وصحف لبنانية امس عن الوكالة الوطنية للإعلام قولها الأربعاء إن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت حكمين غيابيين بحق شاكر. وقضى الحكم الأول بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية «بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم». وجاء الحكم الثاني بالسجن سبع سنوات مع تغريمه خمسة ملايين ليرة «بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها».

تمرد وزاري

ولم يكن هذا الشأن القضائي الوحيد الذي شغل صحف لبنان فقد أعلن وزيران سابقان متهمان بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس وأودى بحياة 200 شخص، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية. ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، ما أثار جدلا بشأن ما إذا كان القاضي يتمتع بسلطة تسمح له باتهام السياسيين في بلد مازال يسعى للحصول على إجابات بشأن الانفجار.وقال علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بجلسة الأربعاء كما يقضي البروتوكول. ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار الخضوع للاستجواب يوم الاثنين. وقال مصدر رسمي إن القاضي حدد موعدا جديدا اليوم لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.

