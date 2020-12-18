السعودية تطلق حملة التلقيح.. «بداية انفراج الأزمة»

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: بدأت السعودية امس المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس «كورونا» المستجد التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وأظهرت لقطات مباشرة، امس وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس «كورونا» معلناً «اليوم بداية لانفراج أزمة»، مؤكداً أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الامير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم. وجاءت خطوة وزير الصحة السعودي لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.

وبدأ مواطنون ومقيمون في المملكة يتلقون لقاح «كورونا» مجاناً في السعودية، فيما أكد وزير الصحة أنه «سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة». وأضاف الربيعة أن اللقح سيكون اختيارياً وليس إجباريا مؤكدا «حريصون على أن يكون اللقاح آمناً.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع». من جهتها، أكدت لجنة الأمراض المعدية بأن عملية التطعيم تشمل أولا كبار السن، فيما شددت لجنة الدواء والغذاء على أن لقاح «كورونا» الذي تم اعتماده في السعودية آمن. وكانت السعودية قد أجازت قبل أسبوع استخدام لقاح «فايزر/ بيونتيك» لتصبح ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح الذي أجازت استخدامه في وقت لاحق الكويت وسلطنة عمان، فيما باشرت الإمارات حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» في العاصمة أبوظبي وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة رسمياً للقاح شركة «سينوفارم» الصينية. وكانت وصلت مساء الأربعاء، الدفعة الثانية من جرعات لقاح «فايزر» إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق «صحتي».وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

