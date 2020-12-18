مصر: تحذير رسمي «شديد» من ارتفاع أعداد الإصابات

عربيات ودوليات

حذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» في مصر، حسام حسني، من عودة حدوث زيادة في أعداد الإصابات في البلاد. في وقت تتوجه وزيرة الصحة هالة زايد إلى الإمارات «لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس «كورونا» لمصر» حسبما أفادت وزارة الصحة المصرية، في وقت مبكر من صباح امس. وقال حسني في مداخلة تلفزيونية «هناك زيادة في الأعداد لكن هذه الأعداد لم تصل إلى أن ترهق المنظومة الصحية أو نقول أننا بحاجة إلى الإغلاق» واستدرك «لكن هناك حاجة إلى تشديد في منتهى القوة لدرجة الحزم والعقوبات على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي لم تعد رفاهية الآن لكنها أصبحت مُلزمة، وأصبح على من يخالف الإجراءات أن تُفرض عليه أشد درجات العقوبة».

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» أن وزيرة الصحة أطلقت الأربعاء «تحذير في منتهى القوة» من عودة انتشار الوباء وأشار إلى صدور قرارات حكومية بمنع المناسبات والتجمعات والأفراح في الأماكن المُغلقة باستثناء الأماكن ذات الهواء المفتوح مع الالتزام بإجراءات احترازية. وقال حسني إن مصر لديها «من 8 إلى 10 أنواع من الفيروسات ولدينا سلالتين (لوباء كورونا) وكان لدينا نوع ثالث لكنه كان ضعيف».وشدد على أن هناك «زيادة في عدد الانتشار للعدوى لكن الميزة أن 85% من الحالات المصابة حالات بسيطة، و15% حالات متوسطة إلى شديدة، ونحذر من أن ذلك ليس مدعاة للاطمئنان» مٌعتبرا أن «اللقاح الوحيد الفعال حتى الآن هو الكمامة الطبية». واكد أن المنظومة الصحية في مصر «في منتهى القوة... مازال لدينا قدرة استيعابية لكن من الأمان أن تحمي مجتمعك من الإصابة».

ومؤخرا تلقت مصر دفعة أولى من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية الذي تم تجربته في الإمارات العربية المتحدة وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» إن «لقاح سينوفارم آمن .. و86% ممن تلقوه لم يصابوا بالمرض» في معرض تعليقه على تشكك البعض في فعالية اللقاح.

