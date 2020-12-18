ماكرون مصاب.. وأوروبا «الرسمية» تدخل الحجر

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس «كورونا» المستجد امس، مشيرة إلى أنه سيخضع للعزل لمدة سبعة أيام.

وقال مكتب ماكرون في بيان «جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بـ«كوفيد-19».. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص «بي. سي. آر» عقب ظهور أعراض». وأوضحت الرئاسة أنه «بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن «كوفيد-19»، سيخضع رئيس الجمهورية للعزل لمدة سبعة أيام لكنه سيواصل عمله وأنشطته عن بعد». كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن «ماكرون لا يزال يدير البلاد وأن كل اجتماعاته ستعقد عبر رابط فيديو». وأضافت أنه «ألغي كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان». وتابعت الرئاسة الفرنسية: «من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكوفيد-19». وفي هذا السياق، وضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه «في العزل» باعتباره «مخالطاً» للرئيس الفرنسي «رغم أنه لا يعاني من أي عوارض للمرض»، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي امس. ولم يتضح على الفور ماهي جهود تعقب المخالطين الجارية، ولكن ماكرون حضر قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، والتقى الأربعاء رئيس وزراء البرتغال الذي اعلن لاحقا خضوعه للعزل كما ووضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 ديسمبر بعد أن التقى الاثنين الرئيس الفرنسي وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وأوضحت رئاسة الوزراء الفرنسية أنه «سيتمّ تكييف جدول أعمال رئيس الحكومة ليتمكن من العمل عن بُعد خلال الأيام السبعة المقبلة. وكإجراء احترازي، أجرى فحص للكشف عن «كوفيد-19» وأضافت أنه جراء ذلك لن يقدّم رئيس الحكومة إلى مجلس الشيوخ استراتيجية التلقيح. وفي وقت دفع ارتفاع الإصابات بالمرض دول عدة إلى تشديد القيود لاحتواء تفشي الوباء، أعلن الاتحاد الاوربي بدء حملة تلقيح جماعية في 27 ديسمبر وهو الموعد الذي حددته المانيا مسبقا فيما وقالت فرنسا أنها ستتلقى حوالى 1,16 مليون جرعة بحلول نهاية العام، مع 2,3 مليون جرعة إضافية في الشهرين المقبلين.وشددت الدنمارك وفرنسا وهولندا وتركيا القيود في وقت حذّر رئيس الوزراء الإسباني من ارتفاع عدد الإصابات في بلده.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي «من أجل الوصول إلى نهاية الوباء، سنحتاج إلى تلقيح 70% من السكان».

وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي منذ أن بدأت بريطانيا والولايات المتحدة حملات التلقيح. وأعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 137 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في الأسبوع الذي جاء بعد بدء التلقيح.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح «فايزر/ بايونتيك» في 21 ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق. وتقترب أوروبا من عتبة 500 ألف وفاة جراء المرض. وتسبب وباء «كوفيد-19» بوفاة ما لا يقلّ عن مليون و642 ألفا و345 شخصاً في العالم مع أكثر من 73,4 مليون إصابة منذ بدء تفشيه في أواخر ديسمبر الماضي.

