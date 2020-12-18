أميركا تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: سجّلت الولايات المتّحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجدّ بعد أن بدأت الاثنين حملة تلقيح واسعة النطاق. ومنذ أسبوعين يواصل عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تسجيل أرقام قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى «كوفيد-19» الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وأحصت الولايات المتّحدة الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم (307,076 وفاة) وفاة أكثر من 3784 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. ومضى المسؤول يقول إن الرئيس لايزال منفتحًا على التطعيم، لكن المسؤول حذَر من أن ترامب يريد أيضًا التأكد من أن العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية يتلقون اللقاح أولاً.

الى ذلك يخضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لحجر صحي بعد مخالطته شخصاً مصاباً بالمرض. وأوضحت وزارة الخارجية أن نتيجة الفحص الذي أُجري لبومبيو «جاءت سلبية». من جهته أبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن استعداده لتلقي اللقاح قريباً أمام الرأي العام، وكذلك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وتأتي هذه الأخبار بعد إعطاء الجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا لعامة الأميركيين، الاثنين، بعد أن سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باللقاح أواخر الأسبوع الماضي.

