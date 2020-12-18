بريطانيا تحصل على أول مساعدة من «اليونيسف» في تاريخها

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: واجهت الحكومة البريطانية سيلاً من الانتقادات بعد تقديم «اليونيسف» مساعدة مالية للمساهمة في حملة لإطعام أطفال فقراء في المملكة المتّحدة، في خطوة لم يسبق لهذه المنظمة الأممّية أن قامت بها في هذا البلد الثري. وشنّ حزب العمال الذي يمثّل قوة المعارضة الرئيسة في البلاد هجوماً شرساً على الحكومة، معتبراً أنّه «من المخجل» أن يتمّ إطعام حوالي 1800 أسرة فقيرة في المملكة المتحدة، جزئياً خلال عطلة عيد الميلاد، بفضل مساعدة مالية من «صندوق الأمم المتحدة للطفولة». وقالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الحزب «نحن واحدة من أغنى دول العالم. ما كان ينبغي أبداً أن نصل إلى هنا». وأضافت «لا ينبغى على أطفالنا أن يعتمدوا على منظمات إنسانية اعتادت على العمل في مناطق حروب وفي أعقاب كوارث طبيعية». وكانت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون واجهت انتقادات شديدة لرفضها تقديم وجبات طعام مجانية للأطفال الأشدّ فقراً خلال فترات العطل المدرسية في ظلّ جائحة «كوفيد-19»، لكنّها عادت وغيّرت موقفها بضغط من حملة قادها نجم كرة القدم ماركوس راشفورد. ودافع المتحدّث باسم بوريس جونسون عن إجراءات الحكومة، مشدّداً على أنّها اتّخذت «إجراءات مهمّة لضمان أن لا يجوع الأطفال خلال الجائحة». وقالت «اليونيسف» إنّ المساعدة المالية التي قدّمتها وقدرها 25 ألف جنيه إسترليني ستذهب إلى جمعيات أهليّة تساعد الأسر الأكثر فقراً في منطقة ساوثوارك في جنوب لندن. وقالت مديرة برامج «اليونيسف» في بريطانيا آنا كيتلي إنّ «هذه أول استجابة طارئة لليونيسف في المملكة المتحدة».