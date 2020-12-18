loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مصر تقدمت 55 مركزًا على مؤشر «جاهزية الذكاء الاصطناعي»


نوه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر حديثا عن مؤسسة «أكسفورد إنسايت» ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك مصر المركز 56 عالميًا بين 172 دولة.
وأكد مدبولي أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسعها في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات «مصر الرقمية».
من جهته، أوضح وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت أن عدد الخريجين من مبادرة «مستقبلنا رقمي» حتى نوفمبر الماضي بلغ 10 آلاف خريج.
وتهدف المبادر إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة