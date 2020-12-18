مصر تقدمت 55 مركزًا على مؤشر «جاهزية الذكاء الاصطناعي»

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نوه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر حديثا عن مؤسسة «أكسفورد إنسايت» ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك مصر المركز 56 عالميًا بين 172 دولة.

وأكد مدبولي أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسعها في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات «مصر الرقمية».

من جهته، أوضح وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت أن عدد الخريجين من مبادرة «مستقبلنا رقمي» حتى نوفمبر الماضي بلغ 10 آلاف خريج.

وتهدف المبادر إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

