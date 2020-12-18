استقبل المهنئين وأكد أن «التربية» مطبخ الأجيال .. والتعليم بناء الوطن المضف: مستمرون في التعليم عن بُعد بوجود «كورونا»

وطن النهار

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أعاد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، إلى الواجهة القضايا التربوية المهمة التي ترتتبط على نحو وثيق بحياة أبنائنا الطلبة والمنظومة التعليمية ككل، مشددا على أن المؤسسات التعليمية تعد أحدى الركائز الأساسية في بناء الوطن وتعزيز اقتصاده وقوته المالية، مشيرا إلى أن الدول تنهض بالتعليم، لذا لا بد من العمل على تطويره وتنميته في مختلف المجالات.

وسلط الوزير المضف في تصريح صحافي صباح امس على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة نيله ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لتولي الحقيبة الوزارية، الضوء على ملفات «التعليم الالكتروني وتسكين المناصب القيادية والوظائف الاشرافية وتطوير المناهج التربوية، مؤكدا أنه سيعمل في القريب العاجل على سد الشواغر المناصب القيادية في القريب العاجل لاسيما منصب وكيل الوزارة ومنصبي الوكيلين المساعدين اللذين انتهت مدتهما باعتبار ان المؤسسة التعليمية لايمكن ان تعمل بشكل متكامل إلا بوجود جميع كوادرها في مختلف القطاعات، «حيث إن هذا الملف أيضا على رأس الأولويات».

وأكد المضف أن التعليم ركيزة أساسية في بناء الوطن و تطويره ونموه، ويجب علينا الاهتمام في التعليم سواء كان التعليم العام أو العالي، فهي ركائز اساسية في بناء اي وطن حتى في بناء الاقتصاد وقوته المالية، و أن الدولة تنهض بكوادرها الشبابية التي تدفع هذا المجتمع إلى التقدم نحو الامام.

ووصف المضف وزارة التربية بالمطبخ الكبير الذي يعد ويدفع بالجيل الشبابي إلى التعليم العالي والانطلاق إلى سوق العمل بما يعزز تطور المجتمع وتنميته في مختلف المجالات، مشيرا إلى أننا ونحن نعيش جائحة كورونا برزت أهمية التعليم عن بعد وهو أحد الملفات المهمة الذي سيناقشها على طاولة الاجتماع مع الوكلاء، مبينا أن الوزارة خلال الاشهر الماضية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، غير انهم سيعملون على تعزيز استقرار العملية التعليمية.

وقال: «دائما إذا اردنا التطور في القضية التعليمية يجب ان ننظر إلى المناهج وتطويرها، مشيرا إلى أن عملية تطوير المناهج عملية متكاملة تبدأ في المناهج وتطوير العنصر البشري لاسيما في اعداد المعلم وتدريبه، مبينا أنه متى وضعت الآلية والاستراتيجية في تطوير هذين الجانبين فإننا في النهاية سنحصل على تطور التعليم العام وبالتالي التلاميذ.

وأضاف: أن «هناك الكثير من الأمور المهمة التي تتطلب الى التطوير في الجسد التربوي في كل جوانب قطاعات الوزارة المختلفة الادارية والمالية والانشائية إلى جانب المناهج والتعليم العام والخاص والنوعي.

وفيما يتعلق بالتعلم عن بعد وان كان الاختبارات الكترونية او ورقية، قال المضف: «للتو استلمت الحقيبة الوزارية وسأنظر في القريب القادم من الايام ما الاتجاه الذي سنتجه إليه، غير أن الوزارة مستمرة في نظام التعليم عن بعد»، لافتا إلى أن لقاءه الاول مع القيادات التربوية للتعارف تمهيدا للانطلاق نحو العمل الجاد والدؤوب لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

حضر الاستقبال وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. سعود الحربي ووكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكلاء المساعدون وقياديو ومسؤولو الوزارة والمناطق التعليمية، وكوكبة من الاكاديميين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أقدم طائرة ورؤية المناهج

بينما استقبل الوزير المهنئين، تبادل الحديث مع مدير ادارة المناهج انوار الحمدان التي بدورها كشفت عن رؤية جديدة حول المناهج ستوضع على طاولة الاجتماع خلال الايام القليلة المقبلة، في حين أعلنت مراقبة المتحف العلمي نورة الرشيدي صيانة وترميم أقدم طائرة كويتية التي دخلت الخدمة عام 1954 والموجودة حاليا في المتحف العلمي الكائن بمنطقة المرقاب.

برشلونة والدسمة

تبادل الوزير المضف خلال حفل الاستقبال اطراف الحديث مع الحضور في عدد من المواضيع العامة والرياضية والمجتمعية، حيث أشار إلى الموقع الاستراتيجي لجمعية المعلمين الكائن باعتبار انه كائن في منطقة الدسمة الواقعة على الدائري الاول وعلى طريقي الفحيحيل السريع والقاهرة، فيما أكد اهتمامه في الرياضة من خلال متابعة مباراة برشلونة وريال سويسيداد.