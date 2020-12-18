كلية علي الصباح العسكرية أنهت مشروع «جند الوطن»

وطن النهار

بحضور العميد الركن عادل الكندري أجرت كلية علي الصباح العسكرية صباح أمس المشروع النهائي الخارجي (جند الوطن 4) لدفعة الطلبة الضباط/ 47، المنعقد خلال الفترة من 10 وحتى 17 ديسمبر 2020 وذلك في المعسكر الخارجي للكلية بمنطقة الأديرع.

قدم أحد الطلبة الضباط المشاركين بالتمرين عرضاً حول طبيعة وخطوات التمرين الذي سوف يقوم الطلبة الضباط بتنفيذه في الميدان، بعد ذلك توجه الحضور إلى موقع التمرين، ليشاهدوا التطبيق العملي لمرحلة القتال في المناطق المبنية. المحددة، وقال ان هذا التمرين وضع لقياس قدرات الطلبة الضباط القيادية في ظروف المعركة وتطبيق المهارات الميدانية المختلفة التي تلقوها خلال فترة دراستهم بالكلية.

وفي الختام قام مدير التمرين العميد الكندري بتوجيه كلمة للطلبة الضباط أشاد من خلالها بالجهود المبذولة والمتميزة من المشاركين والمشرفين على التمرين والتي انعكست من خلال أدائهم الفعال وتطبيقهم الناجح للدروس والتدريبات التي تلقوها خلال دراستهم بالكلية، وحثهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في طلب العلم والمثابرة في العمل والاستفادة من جميع التمارين التي تم تطبيقها خلال فترة دراستهم في كلية علي الصباح العسكرية حتى يكونوا على اتم الاستعداد للعمل مع زملائهم الضباط في وحدات الجيش المختلفة.

