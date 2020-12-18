«الإطفاء» أغلقت 6 منشآت مخالفة

وطن النهار

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام في بيان لها أمس أن حملة إزالة المخالفات بدأت أعمالها أمس بتكليف من مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة، وقالت: انطلقت الحملة من منطقة جنوب خيطان وقامت قوة الاطفاء العام بالغلق الاداري لعدد 6 منشآت لم تلتزم في اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بعد ان تم تحديد المواقع المخالفة مسبقا. وصرح نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد انه بناء على توجيهات رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قمنا بحملة تفتيشية على منطقة جنوب خيطان لرصد المواقع المخالفة والتي سبق ان حررت لهم انذارات ومخالفات للتأكد من ازالتها من عدمه ، وقد تبين بعد الكشف بأن البعض ازال مخالفاته والبعض الآخر مازال مستمر في ممارسة الأنشطة المخالفة لذلك قمنا بغلق 6 منشآت لعدم التزامها باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

