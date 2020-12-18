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وطن النهار

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اطلع على مشاريع الخطة التطويرية في المطار

معرفي لقياديي «المواصلات»: سهِّلوا الإجراءات

فايز الزعل
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الجمعة 18 ديسمبر 2020

تزامنا مع نيل الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الاحمد وتعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة حث وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي، وكلاء الوزارة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيل جميع الاجراءات للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة ولاسيما المتعلقة بـ(الفايبر) وأيضا الاستمرار بالعمل بسياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين على حد سواء. جاء هذا خلال استقبال وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب والوكلاء المساعدين والقياديين في الوزارة. وفي نفس السياق استمع معرفي خلال لقاء موسع مع قيادات الوزارة الى شرح مفصل كامل من قبل وكيلة الوزارة خلود الشهاب عن مشاريع الوزارة التي تم الانتهاء منها وعن سير باقي المشاريع ومدى الانجاز فيها وعن بعض الخطط الاستراتيجية والخطط المستقبلية والأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخطط التنمية الخاصة بالدولة أو بخطط التحول الرقمي أو الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور. وتمنت الشهاب النجاح والتوفيق للوزير د.عبدالله معرفي بالحقائب التي أوكلت الية من خلال التعاون المشترك للوصول للأهداف المرجوة. من جانب آخر قام وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي بزيارة الادارة العامة للطيران المدني والتقى رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعدداً من القيادات. وبحث معرفي القضايا التي تهم قطاع النقل الجوي في دولة الكويت بحضور المدير العام المهندس يوسف الفوزان ومسؤولي الطيران المدني.
كما اطلع الوزير معرفي على مستجدات المشاريع التطويرية في الادارة العامة للطيران المدني وآخر المستجدات والاعمال التي سيقوم بها الطيران المدني خلال المرحلة المقبلة.


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