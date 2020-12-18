«السكنية» شكَّلت فريقاً لدعم العمالة الوطنية

وطن النهار

أصدر المدير العام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان قرارا بتشكيل فريق الاشراف على برنامج دعم العمالة الوطنية بالمؤسسة حيث انطوت مادته الاولى على ان يشكل فريق عمل للاشراف على برنامج دعم العمالة الوطنية بالمؤسسة برئاسة نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات وعضوية كل من مدير ادارة شؤون الموظفين في قطاع المالية والادارية – نائبا للرئيس والاعضاء مدير ادارة الوثائق والعقود في قطاع الرقابة ونظم المعلومات، ومدير ادارة الشؤون القانونية، ومراقب الاعمال المدنية بادارة مشاريع المنطقة الرابعة بقطاع التنفيذ، ورئيس قسم البرامج بقطاع التخطيط والتصميم، ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بقطاع الاستثمار واخيرا كمقرر للفريق رئيس قسم التعيينات بقطاع المالية والادارية.

ويقوم فريق العمل خلال مرحلة الاعداد واطلاق البرنامج التي وتمتد لشهر من تاريخ القرار بدراسة ومراجعة اللائحة المرفقة بتقرير لجنة اعداد برنامج دعم العمالة الوطنية واعداد لائحة التكويت الخاصة بالمؤسسة واصدار التوصية لاعتمادها، تحديد المشاريع القابلة للتكويت (جديدة او مستقبلية) والوظائف المطلوب تكويتها، وضع خطة شامله وخطط قصيره لبرنامج التكويت، اعداد البند الخاص بالتكويت والمطلوب ادراجه في شروط مستندات العقود الجديدة، ومراجعة واعتماد سلم الاجور المرفق بتقرير لجنة اعداد برنامج دعم العمالة الوطنية، انشاء وحدة التكويت داخل المؤسسة (وحدة تنظيمية مسؤولة عن كل مايتعلق بتنفيذ البرنامج) وتحديد اختصاصاتها وصلاحيتها وتفعيلها، اضافة الى توجيه وحدة التكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يخص البرنامج.

