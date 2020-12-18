البلدية: منع التخييم مازال سارياً

وطن النهار

جددت البلدية توضيحها ان قرار الغاء التخييم للموسم الحالي مازال ساريا التزاما بتوصيات لجنة الاشتراطات الصحية، داعية اصحاب المخيمات المخالفة الى ازالتها قبل أن تطولها جرافات البلدية من خلال رصد الفرق الرقابية لها وازالتها.

واكدت البلدية في تصريح صحافي مواصلة الفرق الميدانية عملها المنوط بها بشأن ازالة المخيمات المخالفة وعدم السماح باقامة اي مخيمات من خلال تكثيف الجولات التفتيشية بشكل يومي ورفع تقرير اسبوعي بخصوص عملها الرقابي المنجز.

ودعت اصحاب المخيمات الى التقيد بحظر اقامة المخيمات لموسم التخييم هذا العام بناء على قرارات السلطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

وأشارت البلدية الى انه ومن خلال الجولات المتواصلة بشمال البلاد فقد تم رصد وازالة 102 مخيم ربيعي مخالف الى جانب مصادرة 3 دراجات نارية، أما في جنوب البلاد فقد تم رصد وازالة 65 مخيما مخالفا.

