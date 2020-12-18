100 متطوع دشنوا حملة لتنظيف بر الكويت

وطن النهار

نجح فريق تراحم التطوعي التابع للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية على مدى يومين في تقديم نموذج يحتذى في نشر ثقافة النظافة وغرس القيم والمبادئ في نفوس الناشئة وحث اصحاب المخيمات والشاليهات على نظافة البيئة.

أطلق الفريق التطوعي الذي يحمل شعار «كالجسد الواحد» حملة لتنظيف بر الكويت بالتعاون مع بلديات الكويت والأحمدي والجهراء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجمعية رحالة الكويت بمشاركة اكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

وتمكن المتطوعون والمتطوعات على مدى يومين مع اشراقة الصباح وحتى الساعة الرابعة عصراً من ازالة مئات الأكياس من المخلفات والنفايات في مناطق الضباعية وبنيدر والجليعة الجنوبية.

وقال رئيس فريق تراحم ناصر البسام الذي شارك المتطوعين في هذا العمل الوطني النبيل ان عشرات المتطوعين من الرجال والنساء والشباب والأطفال شاركوا في هذه الحملة التطوعية بالتعاون مع البلدية التي وفرت العمال والجرافات والحاويات الكبيرة وأكياس القمامة.

وأضاف ان العوائل المتطوعة المشاركة في الحملة التزمت بالاجراءات الصحية حيث ارتدى ابناؤها الكمامات والقفازات وعملوا بكل جد بدوافع ايمانية لاماطة الأذى عن الطريق وفق التوجيه النبوي الشريف، ودوافع تربوية لتعليم الناشئة قيمة الوطن ومكانته وضرورة المحافظة على بيئته لتظل نظيفة وصحية، ودوافع اخرى تهدف الى نشر ثقافة النظافة وحث اهل المخيمات على المبادرة برفع اي مخلفات ووضعها في الحاويات المخصصة.

وتابع قائلاً: ان الفريق يحرص على تجسيد شعاره «كالجسد الواحد» وتطبيقه ليس فقط في الأعمال الخيرية الخارجية، وانما ايضا في الأعمال الداخلية، مؤكدا ان نظافة الكويت واجب وطني ونشر ثقافة التطوع يعطي حافزاً للجميع للتعاون.

