سفير الدوحة في ذكرى اليوم الوطني لبلاده: قطر ملتزمة بالثوابت والمبادئ

وطن النهار

يسعدني ويشرفني والشعب القطري يحتفل في ظل قيادته الحكيمة كل عام بحلول ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد، والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر، ان ارفع اسمى واطيب التهاني لمقام قائد مسيرة النهضة والتنمية والتقدم والازدهار حضرة صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «حفظه الله» والى الحكومة الرشيدة ولشعب دولة قطر الكريم الوفي لقيادته، الداعم لمسيرة الخير والنماء والرخاء، المتطلع لغد افضل ومستقبل اجمل لوطنه وابنائه.

وهي مناسبة وطنية عزيزة لاستذكار الاسلاف العظماء، بناة المجد الذين ارسوا دعائم وطن العزة والشموخ ولولاهم ما كان ما نحن فيه من كريم العيش والرخاء ممكنا.

ولذلك تضع دولة قطر بناء الانسان القطري في صدارة اولوياتها وقد استطاعت بناء مجتمع متماسك قوامه التربية القويمة والتعليم الراسخ حيث ان بناء الانسان يظل الهدف الاسمى والقاعدة المتينة لبناء الاوطان، ولم تدخر الدولة جهدا في دعم التعليم في مختلف مراحله وتوفير افضل الكوادر لبناء جيل متعلم ومثقف ومتمسك بثوابته الوطنية والقومية والانسانية وهو يستشرف مستقبلا زاهرا بمشيئة الله.

كما تولي دولة قطر اهتماما خاصا بالمرأة التي نالت حقوقها كاملة كما تهتم بالطفل حيث توفر الدولة كل المعينات على التربية والتنشئة السليمة.

واستكمالا لبناء الشورى والديموقراطية في البلاد فقد اعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «حفظه الله» في الخطاب السامي امام مجلس الشورى عن اجراء الانتخابات بعد انتهاء الاستعدادات اللازمة في اكتوبر المقبل بإذن الله، وذلك تعزيزا لتقاليد الشورى والمشاركة الشعبية الاوسع.

ان دولة قطر بفضل الله وتوفيقه تخطو بثبات نحو مستقبل مشرق، رغم الازمات والعثرات التي تواجه دول العالم كلها، وحافظت دولة قطر على مواقعها المتقدمة في الاداء الاقتصادي واستطاعت بفضل الله من تجاوز التحديات لاقتصادها المتين الذي استطاع ان يكون بحجم التحدي وان يمتص الصدمات الكبيرة باقل الخسائر ويخرج منتصرا.

كما حافظت دولة قطر على موقعها المتقدم في صدارة دول العالم في الناتج القومي المحلي وهو ما انعكس على البنية التحتية والرخاء والمشاريع المنتجة وكذلك ظلت دولة قطر تحتفظ بمواقع متقدمة دوليا في شتى المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة والاداء الاقتصادي والتنمية الخ، ونشير في هذا الصدد الى ما حققته الخطوط الجوية القطرية وميناء حمد الدولي وغيرها من مراكز الصدارة.

وفي هذا الاطار تمضي دولة قطر في انفاذ تعهداتها لاقامة اكبر حدث فريد تشهده المنطقة وهو نهائي تصفيات كأس العالم 2022 وقد اكتملت بحمد الله معظم المنشآت الضخمة الفخمة التي ستكون بمشيئة الله حدثا غير مسبوق وشاهدا على قدرات دولة وشعب قطر وفخرا لشعوبنا الخليجية والعربية ودول العالم الثالث كافة.

وظلت دولة قطر تهتم بضيوفها الوافدين المشاركين في بناء الدولة والتنمية حيث شرعت القوانين التي تحفظ لهم حقوقهم الانسانية والمادية كاملة وبما يتماشى مع ارقى المعايير الدولية كما أنشأت المؤسسات الوطنية الرقابية التي يمكنها متابعة وتنفيذ تلك الحقوق وسهلت اجراءات الاقامة والخروج وكما اتاحت للمنظمات الدولية فرصة الزيارات المتكررة للوقوف على اوضاعهم.

كما اهتمت دولة قطر بالقوانين الجاذبة للاستثمار والمشجعة للمستثمرين متمثلة فيما تقدمه الدولة لهم من اعفاءات واراض وتسهيل مهمة تحويل مكتسباتهم ومدخراتهم دون قيود سوى تلك التي تفرضها القوانين الدولية.

وفي المجال السياسي ظلت دولة قطر ملتزمة بالثوابت والمبادئ التي تحددها المواثيق الدولية ممثلة في الامم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، وفي مقدمتها العمل على الحفاظ على السلم والامن الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومحاربة الارهاب وغسل الاموال مع دعمها الكامل في كل المحافل الدولية لحقوق الشعوب المستضعفة التي قررتها الامم المتحدة وفي مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دأبت دولة قطر على تقديم المساعدات الانسانية لجميع مناطق الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في العالم المتمثلة في معونات الغذاء والدواء والكساء، بالاضافة الى تقديم برنامج طموح لتعليم الاطفال حيث تواصل دولة قطر اهتمامها بتعليم الاطفال والشاب في البلدان النامية، وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات بهدف تحصينهم ضد اشكال الجريمة المنظمة من خلال برامج عديدة، من خلال تبنيها فكرة وانشاء «مؤسسة التعليم فوق الجميع» التي وفرت الفرص التعليمية للاطفال والشباب، واعطت الفقراء والمهمشين منهم والنساء املاً حقيقيا في المستقبل، وضمان فرصة التعليم النوعي والمنصف والشامل للفئات المستضعفة والمهمشة باعتبارها عاملا تمكينيا للتنمية البشرية.

ولا يخفى ان هذا العام تسوده اجواء عالمية مضطربة حيث القى تفشي فيروس كورونا بظلاله على جميع مناحي الحياة خاصة الاقتصادية والاجتماعية ولكن دولة قطر بحكمة قيادتها وجهود شعبها وعلاقاتها مع الاشقاء والاصدقاء تمكنت من عبور الازمات بسلام بل وتعاونت مع العالم لدرء الخطر ومواجهة الفيروس من خلال مساهماتها الطبية والانسانية في عدة بلدان بالاضافة لدعمها للابحاث كما بذلت جهدا مقدرا للسيطرة على تلك التداعيات حتى بلغ العالم مرحلة الاستبشار بنجاح اللقاحات ضد الفيروس والتي نتمنى ان تكتمل فرحة العالم كله باختفاء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها.

كما يسعدني التأكيد على العلاقات النموذجية المتينة والراسخة التي قوامها الاخوة والقربى والدم والتاريخ المشترك التي نحرص على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني «حفظه الله»» واخيه حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد «حفظه الله» بما يؤكد حرص القيادة في البلدين الشقيقين على ان تكون العلاقة نموذجا يحتذى به في التعاون والتنسيق لمصلحة الشعبين الشقيقين.

كما نود الاشارة الى ان جائحة كورونا والتزاما من السفارة بالاشتراطات الصحية المصاحبة، قد فرضت علينا عدم التمكن من اقامة حفل اليوم الوطني والذي اعتدنا على اقامته في بلدنا الثاني وكانت تميزه المشاركة الاخوية الصادقة من الاشقاء بدولة الكويت الشقيقة التي تدل على ما يحمله الشعبان لبعضهما من مشاعر الود والمحبة المتبادلة ولذا لزم الاعتذار سائلين العلى القدير ان يرفع البلاء وتعود الافراح الوطنية.

ولا يفوتني في هذا المقام ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما بذلته من جهود وما تبديه من حرص للم الشمل الخليجي وحل الازمة الخليجية، التي بدأها طيب الذكر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد «طيب الله ثراه» ثم تواصلت على يد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد التي نأمل ان تكلل بكامل النجاح.

والشكر موصول للصحافة الكويتية التي تواصل دعم علاقات البلدين الشقيقين وتسهم بفعالية في تعزيزها وتطويرها وذلك دليل حرصها على وحدة شعوب الخليج كأسرة واحدة لن تنفصم عرى أخوتها بإذن الله.

حفظ الله بلادنا والكويت الشقيقة من كل مكروه ورفع البلاء والوباء عن بلادنا وكل العالم.

بندر بن محمد العطية

سفير دولة قطر

