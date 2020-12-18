سيرة السيِّدة زينب (عليها السلام) مدرسة للأجيال

وطن النهار

السيِّدة زينب (عليها السلام) من نسبٍ وشرفٍ وعلمٍ وتقوى وجهاد، حيث شكّلت الامتداد الطبيعي والرسالي لأُمِّها الزهراء (عليها السلام)، في صبرها وجهادها وتقواها، بما جعلها مدرسةً للأجيال في سيرتها، التي لم تكن الّا تضحيةً وفداءً للاسلام المحمّدي الأصيل، ولتأكيد الحقّ وشرعيته، والوقوف بكلِّ ما أمكنها من قوّة في الخندق المواجه للباطل والظلم والانحراف.

انّ هذه السيِّدة الكريمة مثال للتضحية والعطاء بلا حدود، في سبيل رفع كلمة الله والدفاع عن الحقّ، بكلماتها التي هزّت عروش الظالمين ولا تزال، ومواقفها البطولية التي زلزلت الأرض، وأكّدت أنّ الحقَّ لا يموت، مهما اشتدّت الضغوطات والتحدّيات، وأنّ تقاعس أهل الحقّ عن نصرته، هو سبب بقائهم في التخلُّف والجهل والتهميش. واليوم، نستحضر كلَّ ما في سيرة هذه السيِّدة الشجاعة والجريئة في التزام الحقّ والتمسّك به، لنربّي أنفُسنا على كلِّ ما في هذه السيرة من اضاءات ومحطات، وننطلق منها لمراجعة كلِّ أوضاعنا، وتحصين أنفُسنا وحركتنا ومواقفنا.

كما لابدّ من أن نستفيد في تربيتنا للمرأة المسلمة من موقف السيِّدة زينب (عليها السلام)؛ هذه الانسانة المثقّفة، والعالمة، والقوية، والشجاعة، والمتحدّية، التي عاشت العاطفة، ولكنّ العاطفة لم تغلبها، حتى في كربلاء، عن القيام بمسؤولياتها، لأنّ السيِّدة زينب (عليها السلام) عاشت كلَّ ما عاشه الحسين (عليه السلام)؛ عاشت روحانية أُمِّها، وعاشت عظمة أبيها وأخيها، ورافقت الامام الحسين (عليه السلام).

ولذلك، علينا أن نفهمها في فكرها، وفي ثقافتها، وفي حركتها، وأن ندرس خطبتها في مجلس يزيد، وكلماتها في مجلس ابن زياد، وحتى الآن، لم يخفت صوت السيِّدة زينب (عليها السلام) ولن يخفت، وسيبقى يتردّد صادحاً بالحقّ، متمرّداً على كلّ ظلم، وسيبقى يصنع في كلّ مرحلة عزّاً وحرّية، وسيبقى خالداً قولها ليزيد: «فكِدْ كيدَك، واسْعَ سعيَك، وناصِبْ جهدك، فوَاللهِ لا تمحو ذِكْرَنا، ولا تُميت وحيَنا، ولا تُدرِكُ أمَدَنا، ولا تَرحضُ عنك عارها (أي لا تغسله)، وهل رأيُك الّا فَنَد، وأيّامك الّا عَدَد، وجمعك الّا بَدَد». نعم، لقد قدَّمت السيِّدة زينب (عليها السلام) أنموذجاً في الشراكة بين الرجال والنِّساء، والتي لابدّ من أن تتمّ في البذل والعطاء والتفاني من أجل الحقّ والعدل وكرامة الانسان.

انّ السيِّدة زينب (عليها السلام) انطلقت من خلال أُمّها الزهراء (عليها السلام) التي كانت القمة في الموقف الحقّ، ومن خلال جدّتها التي أعطت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) روحها وعاطفتها ومالها، حتى غدت فقيرةً معه، انّها زينب التي تحمل تاريخ المرأة في ساحة الصراع من أجل الحقّ في كلّ تاريخها.

ومَن تربّى في بيت الزهراء (عليها السلام)، الذي هو بيت الامام عليّ (عليه السلام)، يصلح لأن يكون القدوة، فقد قدَّم هذا البيت الذي شكّل امتداداً للنبوّة والرسالة، الأنموذج الحيّ والعملي لأخلاقيات الاسلام، وروح شريعته ومفاهيمه التي تفتح عقول الناس وقلوبهم على الحقّ والخير والبرّ والعطاء، وعلى الوعي والمسؤولية تجاه الحياة والمصير والوجود.

