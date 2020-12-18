بالتضامن الإنساني.. نحمي مجتمعاتنا

وطن النهار

انّنا أحوج ما نكون في هذه الفترة الى تعزيز روح التّكافل والتّعاون، والى الأيدي الممدودة الى بعضها البعض، كلّ في حيّه أو قريته، أو المدينة التي يسكنها، أو المسجد الذي يذهب اليه. وبذلك نعبّر عن انسانيّتنا، وعن ايماننا، ونؤدّي مسؤوليّتنا، اذ لا يمكن أن يكون الانسان انساناً، حتى تكون انسانيّته في انسانيّة الآخرين، يتفاعل مع آلامهم وأحزانهم وحاجاتهم، ولا يمكن أن يكون مؤمناً، حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه، ليكون المجتمع على الصّورة التي أشار اليها (صلى الله عليه وآله وسلم): «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى»، «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشدّ بعضهم بعضاً».

انّ علينا استعادة الصّورة الايجابيّة التي قدّمها المسلمون بعد الهجرة الى المدينة، وهم لا يحملون معهم شيئاً مما يحتاجون اليه، يومها استقبلهم أهل المدينة، وتقاسموا فيما بينهم الطّعام والمال والبيوت والعمل، فبنوا أنصع صورة للمجتمع الاسلاميّ الّذي أراده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والذي استطاع (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يواجه به التحدّيات التي فرضت عليه من قريش ومن اليهود ومن غيرهم.

هذه الصورة التي عبَّر عنها القرآن الكريم بقوله: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 186).

نحن أمام مسؤوليات كبيرة أمام الله تعالى، بأن نحيي الحقّ ونحميه، انّ اعلاء كلمة الحقّ يحتاج الى نوعٍ من المواجهة على مستوى الكلمة والموقف والحركة والعلاقات، لتعزيز الحقِّ على كلِّ الصّعد، وهي مواجهة تحتاج الى يقظةٍ وعزمٍ لا يلين. القرآن الكريم ندَّد بأُولئك الذين يصمتون عن الحقّ، أو يكتمون البيِّنات لتعزيز مكاسب شخصية، أو للتهرّب من مسؤولية مواجهة الانحراف، ولم يقبل ما قدَّموه من تبريرات وأعذار، حتى استحقّوا أن يتوعّدهم الله بالطرد من رحمته حين قال تعالى: (اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (البقرة/ 159). انّ ما يشغل الساحة العربية والاسلامية اليوم من صراعاتٍ ونزاعاتٍ بين أبناء الدِّين الواحد والأُمّة الواحدة، أثّر بشكل مباشر وغير مباشر في قضية القدس ومكانتها. لذلك يجب أن تبقى القدس في وجدان الشعوب الاسلامية والعربية وفي تفاصيل اهتمامها، لأنّ التخلّي عنها هو تخلٍّ عن القضية المركزية الأُمّ، وهذا ما لا يرضاه المسلمون والعرب الشرفاء، ولا يقبلون به.. فلنجعل كلّ مشاعرنا نحو أحقيّة القدس، ولنوحّد كلّ طاقاتنا في سبيل حفظ الحقوق والكرامة، ومواجهة الظلم والظالمين، مهما كانت التضحيات، حتى نثبت حضورنا وفعلنا وتأثيرنا العزيز المشرّف في كلّ ما يهمّ حاضرنا ومستقبلنا. لابدّ من اطلاق الصرخة الواعية كي يتوحّد العرب والمسلمون عند قضية فلسطين، اسلامياً وشعورياً وسياسياً وانسانياً.

نحن اليوم في أمس الحاجة للوضوح، فقضيتنا الفلسطينية على مفترق طرق ولن ينفعنا لوم بعضنا البعض؛ بل علينا أن نتوحد فالوحدة هي صمام الامان. علينا جميعا العمل على خلق بيئة فلسطينية داخلية قوية ومتماسكة، يبنى ذلك من خلال تهيئة البيئة الديمقراطية لعملية صنع القرار السياسي، بيئة مدعومة ومحترمة من قبل الجميع: السلطة، والأحزاب، والمؤسسات، والاتحادات الشعبية، والحركات الاجتماعية. ومن الضروري العمل على النهوض بالثقافة الديموقراطية والعمل المشترك الهادف لرفع أداء السلطة والمعارضة في نفس الوقت، والعمل على سيادة القانون والقضاء على المحسوبيات وفكر الهيمنة والتسلط.

