التلاحم الوطني.. تعزيز لقيم الوحدة والتكاتف

وطن النهار

يقول عزّوجلّ: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمرن/ 103)، وذلك تعبيراً منه سبحانه وتعالى عن الدور الذي تلعبه الوحدة الوطنية في بناء الأفراد، والجماعات، والمجتمعات. انّ التلاحم الوطني، أحد أبرز ركائز الوطن وأهم دعائمه ومقوّماته التي تربط أبناء الوطن الواحد، وتجمعهم على حبّهم لهذا الوطن وانتمائهم له ودفاعهم عنه. انّ من مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة والتسامح والتكاتف والألفة والتآخي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، ونبذ العنف والشقاق والخلاف والفرقة. ان الانتماء للوطن هو قيم ومبادئ، واحساس ونصيحة، وعزة وموالاة، وتضحية وايثار، والتزام أخلاقي للفرد والأُمة. هو مؤشر لقوة الشعوب وتماسُكها، والقاعدة التي يرتكز عليها بناء وتنمية المجتمعات، فالأُمّة الاسلامية أُخرجت لتكون خير أُمّة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران/ 110). انّ حبّ الوطن يكون بالقيام بمسؤولياته وحفظ أماناته وأدائها الى أهلها.. انّ حب الوطن يكون بالدفاع عنه وعن دينه ومقدساته ومواطنيه وليس بأذيتهم.. انّ حب الوطن يكون بحفظ نظامه، واصلاح أهله وليس بافسادهم.. انّ حبّ الوطن باحترام الكبير، والعطف على الصغير، واحترام الجار، واحترام النظام ونظافة الشارع.. انّ حبّ الوطن بالحرص على كلّ ممتلكاته، والتعامل بأخلاق المسلم مع المسلم في كلّ مكان.. انّ حبّ الوطن ليس يوماً في السنة فقط أو صورة أو عَلَماً، بل حبّ الوطن في كلّ يوم وفي كلّ حين.