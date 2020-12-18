الإصلاحات على المحك.. مع عودة النفط إلى الارتفاع!

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ«النهار»، تخطي اسعار النفط الكويتي حاجز 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، مستندة في ذلك الى عودة الاقتصاد الصيني لتسجيل معدلات نمو مرتفعة تلامس مستويات ما قبل الجائحة، بالاضافة الى عودة الاقتصاديات العالمية لتسجيل معدلات نمو قوية على وقع بدء التعافي من جائحة «كورونا».

وأشارت المصادر ان ما يعزز مستويات الأسعار المرتفعة تجديد تمديد اتفاق خفض الانتاج بين دول منظمة الأوبك وحلفائها، في اشارة الى امتصاص فائض العرض الموجود في الأسواق العالمية.

وأضافت المصادر ان من شأن تلك الارتفاعات تقليص مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة لمستويات قد تصل الى 6 مليارات دينار بنهاية العام المالي الحالي، بدلاً من التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية وكذلك التقارير المحلية التي قدرت العجز بحدود تصل الى 14 مليار دينار.

وأبدت المصادر تخوفها من ان تؤدي ارتفاعات اسعار النفط الى وقف التوجهات الحكومية الاصلاحية التي افرزتها تداعيات «كورونا» والتي وضعتها الحكومة كاستراتيجية عمل رئيسة للحكومة في المرحلة المقبلة، مستشهدة بذلك بما تم في السنوات القليلة الماضية والتي شهدت تراجعاً في وتيرة الاصلاحات بعد ارتفاعات اسعار النفط وقتها. وبينت ان البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية اكدت مراراً وتكراراً اهمية تحقيق الاصلاحات وتعزيز الايرادات غير النفطية والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد لمصادر الدخل في الميزانية. كما اكدت تلك التقارير الدولية انه لا اصلاح بدون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره الأقدر على ادارة المشاريع التنموية وتخفيف العبء عن كاهل الميزانية التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب عجزها عن تحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وأوضحت المصادر ان شراكة القطاع الخاص لا تزال دون المستوى المأمول، فالامكانيات كبيرة والتحديات اكبر بكثير والمعوقات في طريق الشراكة الحقيقية الفعالة يعاني منها العديد من المستثمرين. واستدركت المصادر بالقول ان من شأن تراجع الحكومة عن تعهداتها بمراجعة وترشيد الدعوم استمرار تكبيل الميزانية العامة للدولة بالأعباء وتوطين العجز المالي بها، حيث لا يزال 70 في المئة من الانفاق الجاري في الميزانية موجهاً للرواتب والدعوم.

