15 تريليون دولار أنفقها العالم لمكافحة «كورونا»

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص الى ان ميزان المدفوعات سجل نمواً قدرها 1800 في المئة في الربع الثاني من 2020، محققاً فائضاً تجاوز 1.7 مليار دينار.

وأفاد تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية لشهر نوفمبر، الى ان احتياطي الكويت لدى صندوق النقد الدولي حقق افضل معدل نمو سنوي بالغاً 37.4 في المئة، بالاضافة الى تحقيق معدلات نمو جيدة لبقية الأصول الاحتياطية التي حققت معدل نمو سنوي قدره 7.5 في المئة. وعلى مستوى التطورات النفطية، اوضح التقرير ان الكويت رفعت انتاجها خلال نوفمبر بواقع 0.13 في المئة، حيث بلغ الانتاج اليومي الى 2.291 مليون برميل يومياً مقابل 2.288 مليون برميل بنهاية اكتوبر. وقد بلغ سعر برميل النفط خلال نوفمبر الى 42.99 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 2.61 دولار عن شهر اكتوبر وبمعدل نمو بلغ 6.4 في المئة.

وأشار التقرير ان العديد من العوامل الاقتصادية ساهمت في انتعاش معدلات النمو العالمي، ومن ابرزها الحزم المالية الضخمة التي قدمتها العديد من الدول خلال الجائحة ومن بينها الكويت التي بلغ اجمالي الحزم المالية بها 1.5 في المئة من الناتج، بالاضافة الى تنامي المدخرات خلال فترة الحظر وبداية الانفاق الاستهلاكي بعد العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، ما ادى الى خفض النمو السلبي ليصل الى 4.2 في المئة وبارتفاع قدره 0.1 في المئة عن شهر اكتوبر. ولفت التقرير الى ان دول العالم ضخت ما يقارب من 12 تريليون دولار للتخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا، وكان للسياسة النقدية دور غير مسبوق في مواجهة الجائحة يفوق التعامل مع الأزمة المالية 2008 - 2009، حيث تراجعت اسعار الفائدة الى ادنى مستوياتها على الاطلاق، كما ارتفعت الحزم الضخمة للانفاق الحكومي والتي شجعت على الاقتراض بشكل غير مسبوق خلال 9 اشهر الأولى من 2020، ليصل اجمالي القروض عالمياً 272 تريليون دولار، كما بلغت الحزم الحكومية الضخمة للانفاق بحدود 15 تريليون دولار. وهو الأمر الذي رفع نسبة الدين الى الناتج المحلي في 2020 الى 103 في المئة مقارنة بحدود 92 في المئة بنهاية الربع الرابع من 2019.

