«البيتكوين» تتلاعب مجدداً بعقول المستثمرين الكويتيين بعد تخطيها حاجز 23 ألف دولار

مال وأعمال

«البيتكوين» تتلاعب مجدداً بصغار المستثمرين، حيث تتجه الأنظار إليها بقوة بعد تسجيلها رقماً قياسياً جديداً ببلوغها حاجز 23 الف دولار للمرة الأولى على الاطلاق ما يعني دخول الكثير من المستثمرين الكويتيين مالكي الكاش مصيدة الاستثمار فيها، رغم ما تحمله من مخاطر كبيرة تتمثل في غياب ضمانات تشريعية ومالية تكفل حماية المستثمرين.

عوامل عدة انعشت عملة البيتكوين خلال العام الحالي 2020، فمع ابتعاد المستثمرين عالمياً ومحلياً للابتعاد عن الاستثمارات التقليدية بسبب المخاطر الكبيرة التي شهدتها بعد تفشي جائحة كورونا، حققت العملة نمواً قدره 170 في المئة خلال 2020.

كما ان الاقبال على الاستثمار في البيتكوين خلال 2020، جاء مدعوماً بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على امل تحقيق مكاسب سريعة، بالاضافة الى توقعات المستثمرين ان تصبح عملة «البيتكوين» طريقة دفع سائدة على المستوى العالمي قريباً.

ومع الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة في عملة البيتكوين، حذر خبراء ومؤسسات دولية من انفجار فقاعة البيتكوين بشكل مفاجئ، حيث ان العملة اصبحت اغلى عملة في العالم مقارنة بالعملات التقليدية، مشيرين الى عدم وجود حماية كافية للعملات الرقمية، فالعملات التقليدية تحميها المصارف المركزية والحكومات اما العملات الافتراضية تترك للعرض والطلب فقط.

وعلى الرغم من المخاطر التي تحملها تداول تلك العملات الرقمية، الا ان الأرقام الصادرة تشير الى استثمارات تصل الى 12 مليار دولار وهو الأمر الذي يمثل كارثة على الأموال العربية في حال حدوث فقاعة اسعار لتلك العملات.

ومن بين المخاطر الأخرى التي تدفع الكثير من المحللين للتحذير من تلك العملة، انها عملة رقمية «لامركزية» تعتمد على التشفير، ولا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع الى رقيب مثل «حكومة او مصرف مركزي» مثل بقية العملات الموجودة في العالم، ويتم التعامل بها فقط عبر شبكة الانترنت، دون وجود فيزيائي لها.

كما ان تلك العملة تعتمد على المضاربات مثل الأسهم ولكنها بدون اطر قانونية في محتلف دول العالم الأمر الذي يسبب قلقاً من خسائر صادمة اذا انخفض سعرها بشكل متسارع وهو امر متوقع.

