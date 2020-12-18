«الكويت» شاركت في مؤتمر لـ«مجالس الأعمال»

مال وأعمال

شارك مجلس الاعمال الكويتي بدبي أمس الخميس في المؤتمر الرابع لمجالس الأعمال الدولية المتواجدة في الامارات الذي اقيم تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي. وقال المجلس في بيان صحافي ان المؤتمر تناول المستجدات الاقتصادية في الامارات والشرق الأوسط في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» واثرها على جميع قطاعات الأعمال. وأوضح البيان ان المؤتمر ناقش الحلول الرقمية والتحول الرقمي في المشاريع المختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم وأهمية الذكاء الصناعي في تطوير الاعمال وكيفية تطبيق هذه الحلول لتتجاوز الشركات والكيانات الاقتصادية المختلفة تحديات العمل في بيئة العمل الحالية.

وأضاف ان المؤتمر استعرض التوقعات لقطاع السياحة في دبي مع اقتراب موعد فعاليات كبرى مثل «اكسبو 2020» الذي اعيد جدولته ليفتتح في اكتوبر المقبل اضافة الى اعادة فتح الأعمال في الامارة والنظرة التفاؤلية لمستقبل السوق الاماراتي للفترة المقبلة. ومثل المجلس الكويتي نائب الرئيس فراس السالم في المؤتمر الذي حضره رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم ونائب رئيس الغرفة حسن الهاشمي اضافة الى مجاميع الاعمال المتواجدة في الامارات.

