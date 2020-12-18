تحالف تجاري أميركي - بريطاني

مال وأعمال

وقعت بريطانيا والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن العمليات الجمركية يضمن استمرار تدفق التجارة بسلاسة بين البلدين عندما تخرج بريطانيا بالكامل من الاتحاد الأوروبي في نهاية السنة.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيسي نورمان، في بيان: «هذا اتفاق مهم يضمن الاستمرارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويظهر مدى قوة العلاقات الجمركية بين الولايات المتحدة وبريطانيا»، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف «يسمح هذا الاتفاق باستمرار التعاون في مكافحة المخالفات الجمركية عن طريق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ويوفر الأساس القانوني لبرامج لتسهيل تدفقات التجارة للمستوردين والمصدرين».

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، امس، انه لا يمكنها تأكيد ما اذا كان سيتم التوصل الى اتفاق تجاري مع بريطانيا، لكنها اشارت الى احراز تقدم، وقالت ان الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة. وقالت اورسولا فون ديرلاين: «وفقا لما تبدو عليه الأمور الآن، لا يمكنني تأكيد ما اذا كان سيتم التوصل الى اتفاق ام لا. لكن يمكنني ان اقول ان هناك سبيلا لاتفاق. قد يكون محدودا للغاية لكنه موجود».

وأضافت امام البرلمان الأوروبي في بروكسل: «وجدنا سبيلا للتقدم في كل القضايا باستثناء قضيتين معلقتين، هما الفرص المتكافئة ومناطق صيد الأسماك... الأيام القادمة ستكون حاسمة».

ودخلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي المرحلة الأخيرة من محادثات صعبة لحماية تجارة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار سنويا في مرحلة ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية يوم 31 ديسمبر.

وقالت فون ديرلاين ان المناقشات بشأن حرية دخول سفن الاتحاد الأوروبي الى مناطق صيد الأسماك البريطانية «ما زالت صعبة للغاية»، لكن المفاوضين انتقلوا الى المسألة الشائكة الأخرى، وهي ضمان منافسة نزيهة بين الشركات.

وأضافت «الصعوبات قائمة بشأن ضمان المنافسة النزيهة في المستقبل. لكن يسعدني ان اعلن ان القضايا المتعلقة بالحوكمة قد حُلت الآن بدرجة كبيرة».

