إلغاء إدراج أسهم «تمكين» من البورصة

مال وأعمال

قررت هيئة اسواق المال الغاء ادراج اسهم شركة تمكين القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية، ما لم تقم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء اسباب الايقاف اللازمة لاعادة اسهمها للتداول خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس المفوضين. وقالت الهيئة في بيان للبورصة، ان اسباب الغاء ادراج الشركة تتمثل في عدم افصاحها وتقديمها حتى الآن البيانات المالية للفترات المنتهية في 30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر من عام 2019، و31 مارس و30 يونيو من عام 2020، وأي فترات اخرى لازمة لاعادة اسهم الشركة للتداول، مع تصويب المخالف رقم (2020/20 تأديب 2020/05) الصادرة عن مجلس التأديب بتاريخ 7 مايو 2020 واللازمة لاعادة اسهم «تمكين» للتداول. كما اكدت الهيئة على ان من بين اسباب الغاء ادراج «تمكين» من بورصة الكويت هو عدم قيام الشركة بسداد رسم الاشتراك السنوي للبورصة عن عامي 2019 و2019، وبالتالي لابد من قيام الشركة بسداد تلك الرسوم لازالة مانع الغاء الادراج ومن ثم اعادة اسهمها للتداول مرة اخرى بالبورصة.