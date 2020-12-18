«المركزي الليبي»: سعر صرف رسمي جديد للعملة

مال وأعمال

قال مصرف ليبيا المركزي ان مجلس ادارته اتفق على سعر صرف مخفض في انحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الأميركي من الثالث من يناير، في خطوة رحب بها بعض رجال الأعمال. وعقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد ان انقسم عقب انقسام اوسع في البلاد بين فصائل متحاربة بالغرب والشرق، مما ادى ايضا الى اسعار صرف مختلفة في مناطق مختلفة من ليبيا. ويعد توحيد مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف هدفان رئيسيان للمسار الاقتصادي من عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وقال تيم ايتون، خبير شؤون ليبيا في تشاتام هاوس، ان اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي للمرة الأولى منذ اعوام قد يفتح المجال لمزيد من الاصلاحات الاقتصادية التي تحتاج لموافقة المؤسسة.