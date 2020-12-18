الأذينة: التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في «كويت 2035»

مال وأعمال

نظَّمت «رايب ان. سي. سي» (RIPE NCC) بالتعاون مع «الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات» في الكويت(CITRA)، النسخة الرابعة من «اجتماع الطاولة المستديرة للحكومات» والمخصص لوزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، وأقيمت نسخة هذا العام تحت شعار «نحو نهج تعاوني مشترك لانترنت أفضل»، وسط مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي عدد من الدول العربية.

وقام بافتتاح الاجتماع كل من سالم الأذينة، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت؛ وحمد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الامارات؛ والدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية؛ وهانز بيتر هولن، المدير التنفيذي لمنظمة «رايب ان. سي. سي»، وكريستيان كوفمان، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة رايب ان سي سي.

وشهد الاجتماع نقاشات معمَّقة حول التحديات والفرص الراهنة على صعيد ادارة موارد الانترنت والبنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19). كما بحث الحاضرون آليات تبني نهج تشاركي مع الحكومات والهيئات التنظيمية، واطلعوا على أحدث التقارير والدراسات التي أعدتها منظمة «رايب ان سي سي» في هذا الصدد.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد م. سالم الأذينة بالحوارات المعمّقة والنقاشات رفيعة المستوى في هذه الاجتماعات، مؤكّدا أهمية استضافة مثل هذا الحدث الرائد في الكويت يعكس الجهود الحثيثة والمبادرات النوعية التي تطلقها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل تعزيز قطاع الانترنت، بما يتماشى مع التزام الحكومة الكويتية بدفع مسار التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التنمية «كويت جديدة 2035».

وأضاف م. الاذينة: «هناك حاجة متزايدة لتعزيز الابتكار والمرونة في القواعد التنظيمية وتوسيع نطاق الشراكات التقنية للاستجابة للتغيرات المتسارعة التي أحدثتها الجائحة العالمية، وتلبية الطلب على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتوفير اتصال أفضل وأقل تكلفة بشبكات الانترنت. ونود الاشادة بالجهود الدؤوبة الذي تبذلها منظمة «رايب ان. سي. سي» في دعم مساعي الكويت ودول المنطقة عموما على هذا الصعيد».

وقال حمد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالامارات: «لقد كانت مرحلة «كوفيد-19» بمثابة محطة مفصلية في مسيرة قطاع الاتصالات والمعلومات.

والدرس الأبرز الذي يمكن الخروج به هو أن التعاون الاقليمي والدولي أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها، فالعالم اليوم يواجه مخاطر متشابهة يفرضها الوباء، ولديه الأمل نفسه بالعودة الى الحياة الطبيعية، في مثل هذه الظروف تمثل «رايب ان سي سي» اطارا متميزا ومهما للعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة من خلال بنية انترنت واتصالات قوية تسهم في تسريع الدخول الى قلب عصر الثورة الصناعية الرابعة التي لم تعد جزءا من المستقبل، وانما باتت حاضرا معاشا.»

وأكد د. محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أهمية التعاون المستمر والتعاون بين الجهات التنظيمية في المنطقة ورايب ان سي سي من خلال مثل هذه الاجتماعات البناءة التي تهدف الى مناقشة التحديات التنظيمية والتقنية لادارة موارد أرقام الانترنت وبناء القدرات الرقمية ذات الصلة، وبالتالي تعزيز النمو السلس للانترنت واستقرار خدماتها لصالح بلداننا والعالم بأسره».

وفي كلمته، أعلن هانز بيتر هولن، المدير التنفيذي لمنظمة «رايب ان. سي. سي»، عن اصدار «رايب ان. سي. سي» لتقريرها الاقليمي الثاني حول حالة الانترنت في الكويت والدول العربية المجاورة، والذي يتناول أبرز تحديات وآفاق نمو ومجالات توجيه حركة الانترنت والبنية التحتية للشبكة.

وأضاف: «نمضي قدما في التزامنا الراسخ على مر السنوات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الحكومات والهيئات الناظمة، وتزويدها ببرامج التدريب والخبرة والمعرفة اللازمة لمعالجة التحديات الرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم. ونثني على العمل الذي تقوم به الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، ونتطلع الى مواصلة التعاون معها من أجل انترنت للصالح العام».

