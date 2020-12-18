تحديث المعلومات ضرورة للمستقبل

مال وأعمال

قال كرستيان كوفمان، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة «رايب ان. سي. سي: «تعتبر هذه الطاولة المستديرة الحكومية مهمة جدا بالنسبة لنا لمشاركة المعلومات والتحديثات ولكن أيضا لفهم احتياجات ومعرفة أين يمكننا تقديم الدعم للمنطقة. كما أود أن أؤكد لكم أهمية المكتب الاقليمي لمنظمة رايب ان سي سي في دبي ودوره الفعال بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في المنطقة.

وترأس كل من شفيق شيا وهشام ابراهيم من منظمة «رايب ان. سي. سي» الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «التعاون بين منظمة «رايب ان. سي. سي.» والحكومات العربية». وبحثت الجلسة التعاون القائم بين منظمة «رايب ان. سي. سي» والحكومات العربية، الى جانب حالة البنية التحتية للانترنت في المنطقة.

وتطرقت الجلسة النقاشية الثانية، التي ترأسها كريس باكريدج وماركو هوخوفنغ من منظمة «رايب ان. سي. سي»، الى موضوع حوكمة الانترنت، مسلطة الضوء على أهمية التعاون الرقمي والمشاركة الحكومية وقوانين الانترنت الداعمة للتكنولوجيا.

