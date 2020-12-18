7 عوامل وراء انتفاضة البورصة

مال وأعمال

شهدت البورصة جلسة ماراثونية مع تصدر السوق الاول للمشهد بقوة بالتزامن مع تصاعد المضاربات على اسهم السوق الرئيسي وهو ما ساهم في عودة البورصة الى اللون الاخضر في ختام تعاملات جلسة أمس، وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً بنحو 1.04 في المئة وبقيمة 337 مليون دينار من 32.443 مليار دينار خلال جلسة الأربعاء، الى 32.78 مليار دينار في جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 293 مليون دينار وبنسبة 1.2 في المئة من 23.884 مليار دينار الى 24.17 مليار دينار لتعود لكسر حاجز الـ24 مليار مرة أخرى، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 45 مليون دينار لترتفع من 8.558 مليارات دينار الى 8.603 مليارات دينار.

وحققت السيولة ارتفاعاً كبيراً بنمو بلغ 196 في المئة لتصل الى 107.2 ملايين دينار مقابل 36.2 مليون دينار في جلسة الأربعاء، وزادت أحجام التداول بواقع 29.6 في المئة لتصل الى 307.88 ملايين سهم مقابل 237.44 مليون سهم. ويرى محللون أن هناك عدة عوامل أدت الى ارتفاع البورصة خلال جلسة الامس في مقدمتها:

1- تفاؤل استثماري بعودة التعاون بين الحكومة ومجلس الامة وتهدئة عمليات التأزيم السابقة.

2- تفاؤل بالتشكيل الحكومي الجديد والذي جاء بنفس «فني» خاصة فيما يخص حقائب الاقتصادية.

3- توقعات بأن تبدأ الحكومة الجديدة باجراءات اصلاحية لدعم الاقتصاد وهو ما سيسهم في استقرار البورصة وانعاشها.

4- استقرار البورصة بعد الترقية والانضمام الى مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة.

5- القيمة السوقية للبورصة ارتفعت منذ جلسة الترقية بنحو 680 مليون دينار.

6- على صعيد الوضع الصحي للبلاد الانخفاض الواضح في الحالات المصابة والاعلان عن قرب توزيع اللقاح.

7- توقعات بتحسن نتائج الشركات في الربع الاخير من 2020 مع معاودة الأنشطة التجارية بعد فترة الاغلاق التي صاحبت انتشار جائحة كورونا وتفشيها، والتي أثرت على معظم القطاعات في النصف الأول من العام الحالي.

وقد صعد مؤشر السوق الأول بمعدل 1.2 في المئة وبنحو 74.7 نقطة ليرتفع من 6101.58 نقطة الى 6176.32 نقطة، كما زاد المؤشر العام بنسبة 1.04 في المئة، وبنحو 58 نقطة من 5584.34 نقطة الى 5642.3 نقطة.

كما سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنحو 0.5 في المئة وبنحو 23.8 نقطة من 4565.67 نقطة الى 4589.46 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 4.3 نقطة وبنسبة 0.09 في المئة من 4660.18 نقطة الى 4664.56 نقطة.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها التأمين بنمو نسبته 4.06%، يليه الاتصالات بنحو 2.14%، ثم البنوك بواقع 1.24%، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى بصدارة النفط والغاز بنحو 2%.

على صعيد الأسهم، تصدر سهم «الراي» القائمة الخضراء بنمو كبير نسبته 18.48%، فيما تصدر سهم «آبــار» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 7.65%.

وتصدر سهم «الكويت الوطني» نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات بأحجام بلغت 56.41 مليون سهم بقيمة 48.38 مليون دينار، وذلك من خلال تنفيذ 641 صفقة، ليرتفع السهم عند الاقفال 2.74%.

تجدر الاشارة الى أن قطاع البنوك اليوم استحوذ على 69.6% من السيولة الكلية للبورصة الكويتية، حيث بلغت قيم التداول في القطاع 74.64 مليون دينار، بينما استحوذ القطاع على قرابة 41% من أحجام التداول بكميات اقتربت من 126 مليون سهم.

