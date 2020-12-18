462 مليون دينار مكاسب المؤشرات الأسبوعية

مال وأعمال

حققت البورصة ارتفاعاً جماعياً على مستوى جميع المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة في السيولة وأحجام التداولات، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 462 مليون دينار وبنسبة 1.4 في المئة، لتصل الى مستوى 32.78 مليار دينار في اقفال أمس، بعد أن كانت 32.318 مليار دينار في اقفال الخميس 10 ديسمبر. وحققت سيولة البورصة زيادة كبيرة خلال الأسبوع بنسبة 32.8 في المئة من 185.1 مليون دينار الى 245.92 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداولات بنسبة 12.6 في المئة من 1.08 مليار سهم الى 1.22 مليار سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 3.3 في المئة من 48.02 ألف صفقة الى 49.6 ألف صفقة. في المقابل زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 307 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة من 23.87 مليار دينار الى 24.177 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 156 مليون دينار لترتفع من 8.447 مليار دينار الى 8.603 مليار دينار.

وارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية الأسبوع بشكل جماعي، ليرتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنحو 1.5 في المئة من 5559.9 نقطة الى 5642.38 نقطة بزيادة بلغت 82.5 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 1.3 في المئة وبـ 78.4 نقطة من 6097.9 نقطة في اقفالات الخميس 10 ديسمبر الى 6176.32 نقطة في اقفالات أمس.

في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2 في المئة وبـ 91.7 نقطة من 4497.72 نقطة الى 4589.46 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1 في المئة وبـ 46.4 نقطة من 4618.8 نقطة الى 4664.56 نقطة.

