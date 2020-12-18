الاقتصاد السعودي ينمو 1.8 % في الربع الثالث

مال وأعمال

أظهرت تقديرات أولية صادرة عن الهيئة العامة للاحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الاجمالي السعودي المعدل موسمياً، بالأسعار الثابتة، نمواً ايجابياً قدره 1.8% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وأرجعت الهيئة، الزيادة الى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 5.7% بينما انخفض القطاع النفطي بمقدار 3.6%، وحقق القطاع الخاص نمواً ايجابياً بمقدار 7.6%، وكذلك حقق القطاع الحكومي نمواً ايجابياً بمقدار 1.5%.

ووفقاً لتقديرات الهيئة، شهد الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية، انخفاضاً بلغت نسبته 4.6% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة الى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.2% وانخفاض القطاع غير النفطي بمقدار 2.1%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 3.1% بينما حقق القطاع الحكومي نمواً ايجابياً قدره 0.5% مقارنة بالربع السابق من العام.

وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات الهيئة، تحقيق أنشطة الخدمات الحكومية أعلى معدلات النمو بنسبة 1.8% ويليها الأنشطة العقارية بنمو قدره 1.6% ثم الأنشطة التعدينية والتحجيرية بمعدل نمو قدره 1%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر على أساس سنوي، بنسبة 18.4%، ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 6.6%.

أسباب الارتفاع

وجاء ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، بعد تحقيق أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بمقدار 19.7% ويليها على التوالي أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، وأنشطة الزراعة والغابات والأسماك بمقدار 11.5%، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 8.7%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر في النمو بمقدار 5.4% ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بمقدار 3.5%.

وبلغ الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 668.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، وبلغت مساهمة القطاع الخاص 50.7% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 24.6% وساهم القطاع النفطي بنسبة 24.6%.

وأظهرت بيانات الهيئة تحقيق الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي معدل النمو الايجابي الوحيد عند نسبة 2.7% في الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وسجلت واردات السلع والخدمات أكبر انخفاض بنسبة 31.8% تليها صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.2% يليها اجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 14.2% ثم الانفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 5.9%.

