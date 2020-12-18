«ميزان»: نبيل بن عياد مديراً مالياً تنفيذياً للمجموعة

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن تعيين نبيل بن عياد مديرا ماليا تنفيذيا للمجموعة حاملا معه خبرة تزيد على 20 عاما في مجال التخطيط المالي الاستراتيجي وادارة العمليات وتطوير أعمال الشركات الاقليمية في آسيا وافريقيا وأستراليا والشرق الأوسط. وقد انضم بن عياد الى ميزان في العام 2019 حيث شغل أخيراً منصب المدير المالي للمجموعة. وهو يتمتّع بخبرة مالية واستثمارية متنوعة تشمل عمليات الاكتتاب الأولي، عمليات الدمج والاستحواذ، معادلة الضرائب، وخطط تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية. وبهذا يتعيّن بن عياد خلفا لفارس حمامي الذي تم تعيينه في منصب المدير المالي للمجموعة في أغسطس 2016 والذي كان له دور أساسي في النمو والتوسع الاقليمي للشركة. وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركه ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان: «أود أن أتقدم بخالص الشكر الى فارس حمامي على ما بذله من وقتٍ وجهدٍ في خدمة شركة ميزان القابضة ومساهميها خلال الأعوام الأربع الماضية، وعلى ما أضافه من قيمة ومساعدته الحثيثة للشركة خلال رحلة ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في يونيو 2015. متمنين له كل التوفيق في حياته المهنية ومساعيه المستقبلية».

أضاف الوزان قائلا: «وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الادارة والفريق الاداري وجميع العاملين في شركة ميزان القابضة، أود أن أرحّب بانضمام نبيل بن عياد الى الفريق التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة، متطلعين الى أن يضيف قيمة كبيرة للمرحلة القادمة من النمو والتوسّع الاقليمي للشركة».

ومن الجدير بالذكر، أنّ نبيل بن عياد حاصل على درجة الماجستير في الادارة والمحاسبة من معهد الدراسات التجارية المتقدمة في تونس، ودبلوم في الاستشارات الضريبية القانونية من جامعة الادارة في تونس. كما أنّه حصل على شهادة ادارة التغيير من مدرسة فرانكفورت للتمويل والادارة في ألمانيا، وعمل مستشارا في برنامج البنك الدولي للتنمية في آسيا وأفريقيا.

