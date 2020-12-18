أول النهار

استقبل وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر امس وبحضور السفير خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى البلاد، وهم الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين، والسفير بندر بن محمد العطية، سفير دولة قطر، والسفير صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين، والسفير د. صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عمان، والسكرتير الثالث خالد راشد المرشودي، القائم بالأعمال بالانابة لدى سفارة دولة الامارات العربية المتحدة.

واستهل الناصر اللقاء بنقل تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مؤكدا ان الكويت مستمرة على نفس نهج صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعلياً بضيافة المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021، ما يدلل على مدى حرص الدول والقادة على انتظام عقد دورات المجلس الأعلى، وكذلك يجسد موضوع السعي المشترك لتحقيق الطموحات المشتركة.

واشار للتحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، لاسيما تلك المتعلقة في تقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالاضافة الى فقدان احد ابرز رموز دول المجلس سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراهم.

من ناحيتهم قدم السفراء صادق تهانيهم لوزير الخارجية بالثقة السامية التي حظي بها من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بالتجديد له في منصبه الوزاري متمنين له التوفيق والسداد، ومعربين عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة معاليه بالالتقاء بهم.

وفي ختام اللقاء اقيمت بهذه المناسبة احتفالية رمزية بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس والوشائج المتجذرة والروابط المتينة والمتأصلة فيما بينها.

