«الهلال الأحمر»: أجهزة كهربائية لـ 550 أسرة

أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس بدء حملة توزيع المساعدات الغذائية والأجهزة الكهربائية وكوبونات الشراء على الأسر المحتاجة في الكويت المسجلة في كشوفات الجمعية.

وقالت مديرة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ«كونا» إن الجمعية تولي اهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج الكويت على مدار العام مشيرة الى توزيع المساعدات على 550 اسرة محتاجة بالكويت. واكدت العدساني اهمية التراحم والتكافل اللذين يعدان من صور المجتمع الكويتي الذي جبل على مد يد العون والمساعدة والاغاثة لكل المحتاجين، موضحة ان الجمعية لا تدخر جهدا في مساعدة المحتاجين أينما وجدوا.وبينت حرص الجمعية على دعم أفراد تلك الأسر والاستمرار في تقديم كل أشكال المساعدات الممكنة لهم سعيا منها لمساندتهم وإعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية عبر سلسلة من المشاريع والبرامج المختلفة على الساحة المحلية.

وقالت إن الجمعية وضعت خطة متكاملة لتوزيع المساعدات على الأسر المستحقة مراعية بذلك الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي وضعتها وزارة الصحة أثناء عملية الاستقبال والتوزيع على المستحقين.

وأعربت العدساني عن شكرها للشركات والمؤسسات والمحسنين من مواطنين ومقيمين الذين بادروا بالتبرع للأسر المحتاجة عن طريق الجمعية مؤكدة أهمية مواصلة عطائهم لإنجاح برنامج المساعدات المحلية على أكمل وجه.

