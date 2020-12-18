رئيس مجلس الشيوخ المصري: الغانم خبرة واسعة وعطاء لا محدود

أول النهار

بعث رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برقية تهنئة لمرزوق الغانم، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة، مؤكداً له أن ذلك يعبر عن ثقة نواب المجلس في قدرته على تحمل تلك المسؤولية الوطنية ومواصلة العطاء اللا محدود لتحقيق كل ما هو في صالح شعب الكويت الشقيق. وأكد عبد الرازق حرص مجلس الشيوخ المصري على دعم التعاون الفاعل في كل المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتي لصالح البلدين الشقيقين، داعياً الله عزوجل للكويت قيادة وشعبا بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء والاستقرار.

وجاء نص البرقية الموقعة من رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: «تهنئة لمرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، يطيب لي أن أرفع إليكم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لمجلس الأمة، ما يعبر جلياً عن ثقة نواب الشعب الكويتي،في قدرتكم على مواصلة تولي مسؤولية هذه المهمة الوطنية، لما تتميزون به من خبرة واسعة وعطاء لا محدود في العمل البرلماني والإداري، وإنني انتهز هذه الفرصة لأجدد حرص مجلس الشيوخ المصري على دعم التعاون الفاعل في مختلف المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، متمنياً لكم النجاح والتوفيق، ودوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الكريم في ظل قيادته الحكيمة».

