مصيرنا واحد.. وشعبنا واحد

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أعلن وزير الخارجية، الشيخ د. أحمد الناصر، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.

وأكد الناصر عقب احتفالية رمزية بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون في مقر وزارة الخارجية بحضور السفراء الخليجيين أمس، أن «الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، معربا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

وأشار الشيخ أحمد الناصر إلى «التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا، لاسيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة». من جهتهم، قدم السفراء الخليجيون التهنئة للشيخ د. أحمد الناصر بالتجديد له في منصبه الوزاري، متمنين له التوفيق والسداد. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة الالتقاء بهم.

الى ذلك، قالت أربعة مصادر مطلعة إنها تتوقع صدور إعلان بشأن المصالحة بالتزامن مع القمة الخليجية المرتقبة.

وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع وزراء الخارجية اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية. وأكد أن جميع القادة سيشاركون في القمة المقبلة.

وأضاف المصدر «تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي أشهر».

وقال دبلوماسي عُماني كبير إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب مزيدا من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث وأضاف الدبلوماسي «أرى ضوءا في نهاية النفق».