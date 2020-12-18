واشنطن: نأمل أن يكون حل الأزمة «هدية عيد الميلاد»

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أبوظبي - الوكالات: أعلن السفير الأميركي لدى الإمارات، جون راكولتا جونيور أنه «يأمل في هدية عيد الميلاد» لدول الخليج بأن تتوصل إلى حل للأزمة مع قطر.

وقال راكولتا، في مقابلة مع شبكة «CNN» الاخبارية الأميركية «نحن جميعاً نصلي ونأمل في الحصول على هدية رائعة حقاً في عيد الميلاد». وأضاف «موقفنا هو أنه يجب حلها (الأزمة الخليجية)... أنا شخصياً أعتقد أننا قريبون». وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال مطلع ديسمبر إن هناك تحركات حالية «لوضع حد لأزمة الخليج» بينما قالت المملكة العربية السعودية أيضاً إنه تم إحراز تقدم كبير في حل الأزمة الخليجية.