مجلس الوزراء: مرتاحون لما انتهت إليه جلسة الثلاثاء

الأولى

دعا مجلس الوزراء الجميع للتطلع الى المستقبل مؤكدا انه بيد ممدودة وقلوب مفتوحة وبداية جديدة ورغبة صادقة يدشن التعاون مع مجلس الأمة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح في بيان امس: ان مجلس الوزراء تقدّم بالتهنئة الى رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر والمراقب بمناسبة فوزهم بمناصبهم متمنيا لهم التوفيق في القيام بمهامهم المحددة في الدستور واللائحة على الوجه الأكمل.

وأشار الى ان مجلس الوزراء يعبّر عن ارتياحه ازاء ما انتهت اليه جلسة مجلس الأمة اول من امس من تغليب المصلحة العامة والحرص على توجيه الجهود نحو معالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وايلائها ما تستحقه من اهتمام، انسجاما مع التوجيهات السامية التي اكدها سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد في النطق السامي وما تستهدفه من توحيد الجهود والامكانات من اجل رفعة الكويت وتقدمها وتكريس امنها واستقرارها.

واضاف: ان مجلس الوزراء يكرر دعوة الجميع للتطلع الى المستقبل بأيد ممدودة وقلوب مفتوحة وبداية جديدة ورغبة صادقة بالتعاون مع جميع الأعضاء، اساسه ان المجلس والحكومة شركاء في حمل المسؤولية الوطنية لتحقيق غايات وتطلعات اهل الكويت الأوفياء، التي تتطلب في هذه المرحلة المهمة تفعيل التشاور وتعميق الحوار الجاد حول كل القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام جميع الأعضاء تمهيدا لمناقشتها دون تأخير في اطار من الموضوعية والجدية والحرص على المصلحة العامة، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.

وشدد على ان مجلس الوزراء يكرر التأكيد انه لن يدخر جهدا لتدعيم التعاون البناء المثمر مع مجلس الأمة وأعضائه جميعا، ومد الجسور التي تشكل القاعدة الأساسية للممارسة البرلمانية الصحية التي نتطلع اليها دائما في اطار من احكام الدستور والقانون، وتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير.

