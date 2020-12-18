ثامر العلي لقيادات «الداخلية»: طبقوا القانون وكافحوا الفساد

الأولى

شدد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية العليا في تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد والإخلاص في العمل ومواصلة التواجد في الميدان لملامسة آمال وتطلعات المواطنين والمقيمين بمزيد من الانضباط وإحداث نقلة نوعية في العمل الأمني المؤسسي من أجل أمن وسلامة الجميع. وأضاف خلال اجتماعه مع قياديي وزارة الداخلية أمس أن رجال الأمن هم المسؤولون عن مواجهة التحديات والمخاطر والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في أداء المسؤوليات المنوطة بهم من خلال تجسيد احترام القانون والعمل بروح الفريق الواحد.