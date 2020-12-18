«العفو الشامل».. أولوية كتلة الـ 28

الأولى

اتفق عشرون نائبا من كتلة الـ28 امس الاول على ان يكون قانون العفو الشامل في مقدمة الاولويات، على ان تتلوه الاولويات الاخرى بالتتابع لتجنب التزاحم ولعدم تشتيت جهود الكتلة في الوقت الذي نفى فيه النائب بدر الحميدي ما تردد بشأن استقالته، مؤكدا ان الاشاعات والاخبار الكاذبة لن تثنينا عن بدء مرحلة اجتثاث الفساد من جذوره، مشيرا الى ان الاشاعات الحالية والمستقبلية تأتي من ضعاف النفوس والفاسدين.

ولم تتفق الكتلة على مناصب اللجان البرلمانية حتى الآن، ولا على القوانين اللاحقة في الاولوية لقانون العفو الشامل.

من جانبه، قال النائب مساعد العارضي بعد اجتماع الاغلبية في ديوانه: رسالتي للشعب هي تفاءلوا في المرحلة القادمة، فإذا كنا خسرنا كرسي الرئاسة فقد حققنا انجازا وهو وجود 28 نائبا لديهم القدرة على حل جميع القضايا التي تهم الشعب.

وأكد النائب فرز الديحاني ضرورة فتح صفحة جديدة لأجل اهل الكويت فهناك رئيس اسمه مرزوق الغانم لابد من التعاون معه، ولدينا مطلب واحد وهو العفو الشامل.

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري ان صفحة انتخاب الرئاسة لم تنطو، اذ لا يوجد في هذا الموضوع صفحة تنطوي لأن الرئاسة تم أخذها بالغدر وبطريقة غير شرعية وما يعنينا اليوم هو كيفية التعامل مع الرئاسة، وفق الدستور واللائحة.

وأكد النائب محمد المطير ان ما حصل في الجلسة وصمة عار وكارثة في حق الكويت والعملية الديموقراطية، لافتا الى ان تغيير آراء بعض النواب بالسر مخالف للعرف البرلماني والأخلاقي والشرعي.

من جانبه قال النائب مهلهل المضف: نحن بحاجة الى عودة ابناء الكويت من الخارج، فقد حان الوقت لذلك وهذا واجبنا تجاههم خاصة انهم واجهوا الفساد ولذلك يجب الانتهاء من هذا الملف في اقرب وقت.

إلى ذلك نفى النائب بدر الداهوم صدور اي ورقة تنسب له فيها اسماء النواب الذين صوتوا لبدر الحميدي والذين لم يصوتوا له، وقال: لم اكتب اي ورقة ولم اصرح بذلك.

ودعا النائب خليل الصالح الى ضرورة العمل الجاد من اجل تحسين معيشة المواطن التي تضررت جراء ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب واختلالات التركيبة السكانية وهيكل الاقتصاد.

من جانبه قال النائب حمدان العازمي: نحن على مواقفنا الثابتة من الاولويات التشريعية وعلى رأسها العفو الشامل الذي كان ومازال مطلبا شعبيا اضافة الى عودة جميع الجناسي المسحوبة التي كنا اول من طالب بعودتها في مجلس 2013 وتعديل قانون الانتخاب والغاء القوانين المقيدة للحريات وحل قضية البدون.

وتقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية، وتحقيق علانية انتخاب الرئيس والمناصب القيادية، وكذلك تأليف جميع اللجان، وتقديم طلبات المناقشة الاجرائية اللائحية المتعلقة بالانتخاب كاستثناء من القيد العام بمنع المناقشات قبل انتخاب امين السر والمراقب.