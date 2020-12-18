هشام الصالح: لماذا لم يكن هناك «باركود» في التصويت لمنصب نائب الرئيس؟

الأولى

أكد النائب هشام الصالح ان الاتفاق في اجتماع الاغلبية كان ينص على التصويت لبدر الحميدي في منصب الرئاسة دون الاتفاق على الآلية.

وقال في تصريح صحافي امس: انا قلت اني لا اقبل اي عملية غير دستورية لان الاقتراع يكون بصورة سرية وتصوير ورقة التصويت افشاء للسرية.

وأضاف: ان التصوير ونشر الأوراق يتضمن مخالفة للمادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية، وهذا لا يليق بي كنائب، وبالتالي كان تصويتي للحميدي عن قناعة بلا ضغط. وقال انا حر ولا احد يملك فرض ارادته عليّ، ولست بحاجة الى ابراء ذمة امام احد سوى الله، وأنا اسأل لماذا لم يكن هناك رقم «باركود» في التصويت لمنصب نائب الرئيس الذي كان احد مرشحيه وهو حسن جوهر مرشح تكتل الأربعين؟

من جانب اخر كشف الصالح انه قدم تعديلا على قانون الجرائم الالكترونية يلغي عقوبات السجن لجرائم الرأي، والمساس بالكرامة لانها فضفاضة، على ان تكون مدة التقادم للقضايا ثلاثة اشهر فقط اسوة بقانون المطبوعات والنشر، وعدم جواز الحبس الاحتياطي من النيابة في الجرائم الالكترونية.

وقال الصالح: لدينا الاغلبية الكافية لالغاء قانون الجرائم الالكترونية من اجل المزيد من الحريات، ونحن امام تحدّ حقيقي لتبيان مدى ايمان المجلس بحرية الرأي.