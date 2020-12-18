«نزاهة»: إحالة قيادي سابق لاعتدائه على المال العام

الأولى

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة قيادي سابق بوزارة الصحة وآخرين إلى النيابة على خلفية شبهة الاعتداء المتعمد على المال العام. وقالت: ان جهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه مستمرة.

وأكدت في بيان صحافي عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد ومعلنة التزامها في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم.

